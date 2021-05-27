ВИДЕО: Латвия проиграла США, Швейцария разбила Словакию

Американцы очень активно начали матч в Риге, открыв счет уже на второй минуте. В стартовом периоде хозяева льда дважды догоняли США, но в дальнейшем условия диктовала заокеанская команда.

С 1 июня на трибунах появятся зрители

Сборная Латвии потерпела второе поражение и осложнила себе задачу выхода в четвертьфинал чемпионата мира - 7 очков. Столько же набрали Казахстан и Финляндии. Лидируют в групповом турнире Германия и США, у которых по 9 очков.

Поединок Латвия - США прошел без зрителей, но с 1 июня латвийские власти разрешат допуск болельщиков на трибуны при наличии справки от вакцинации. На трибуны будут допущены также лица, переболевшие коронавирусом. Количество зрителей ограничено: на "Арене Рига" - 2660 человек, в Олимпийском спортивном центре - 1058 зрителей.

Персонализированный входной билет будет действителен только вместе с сертификатом о вакцинации и документом, удостоверяющим личность.

Словакия потерпела первое поражение

В параллельном матче Словакия крупно проиграла Швейцарии - 1:8 (0:1, 0:3, 1:4). Словацкая команда потерпела первое поражение на мировом первенстве. Интересно, что в предыдущем туре Швейцария потерпела сокрушительное поражение от Швеции - 0:7.

В турнирной таблице наступило троевластие: Россия, Швейцария и Словакия набрали по 9 очков.

Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)

27 мая (четверг)

А Швейцария - Словакия 8:1 (1:0, 3:0, 4:1)

В США - Латвия 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)

20:15 А Швеция - Чехия

20:15 В Финляндия - Италия