27.05.2021, 05:45
СЕГОДНЯ: Будет битва: Латвия сразится в Риге с США
Foto: PATRIK STOLLARZ, AFP
На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в четвертом туре сыграет в Риге с США (начало в 16:15).
Для обеих команд предстоящий поединок имеет очень важное значение, поскольку соперники выиграли по два матча из трех и бьются за место в плей-офф.
В личных встречах американцы имеют преимущество, но иногда Латвия преподносила сюрпризы. Последняя победа латвийских хоккеистов датирована 2014 годом - тогда они победили в Минске со счетом 6:5. Несмотря на этот успех, пробиться в плей-офф Латвия не смогла.
В параллельном матче Словакия сыграет со Швейцарией. Словацкая команда - единственная на чемпионате мира, выступающая без поражений.
Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)
27 мая (четверг)
16:15 А Швейцария - Словакия
16:15 В США - Латвия
20:15 А Швеция - Чехия
20:15 В Финляндия - Италия