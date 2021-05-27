СЕГОДНЯ: Будет битва: Латвия сразится в Риге с США

Для обеих команд предстоящий поединок имеет очень важное значение, поскольку соперники выиграли по два матча из трех и бьются за место в плей-офф.

В личных встречах американцы имеют преимущество, но иногда Латвия преподносила сюрпризы. Последняя победа латвийских хоккеистов датирована 2014 годом - тогда они победили в Минске со счетом 6:5. Несмотря на этот успех, пробиться в плей-офф Латвия не смогла.

В параллельном матче Словакия сыграет со Швейцарией. Словацкая команда - единственная на чемпионате мира, выступающая без поражений.

Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)

27 мая (четверг)

16:15 А Швейцария - Словакия

16:15 В США - Латвия

20:15 А Швеция - Чехия

20:15 В Финляндия - Италия