Преступные группировки Латвии. Сколько их, чем они занимаются и как их ловят?(2)
Аббревиатура ОПГ (организованная преступная группировка) кажется неотъемлемым и отжившим свое атрибутом лихих 90-х, вместе с понятиями "крышевания", "утюгов" и "братков", с которыми в маленькой и тихой Латвии, казалось бы, давно покончено. Тем не менее, несколько громких и до сих пор не раскрытых убийств последних лет — администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, адвоката Павелса Ребенокса и футбольного агента Романа Беззубова — дали повод многим рассуждать о возрождении печальных традиций переходного периода. Притом что преступность в Латвии неуклонно снижается, как и число жителей. Да и министр внутренних дел Сандис Гиргенс дал лишний повод для того, чтобы освежить тему организованной преступности.
Понятие организованной преступной группы (ОПГ) оговорено 21-й статьей Уголовного кодекса Латвии: "ОПГ — это объединение более двух человек, созданное с целью совершения одного или нескольких совместных преступлений, члены которого по предварительному сговору распределили между собой обязанности". При этом национальное законодательство Латвии не определяет понятия организованной преступности или организованной преступной организации и не предусматривает уголовной ответственности за членство в преступной организации.
Еврокомиссия уже начала работу по модернизации правового регулирования ЕС — создается проект Кодекса сотрудничества полиций ЕС. Планируется гармонизировать законодательства государств-членов Евросоюза и выработать единый подход к борьбе с оргпреступностью.
На сегодня Латвия участвует в оценке тяжких и организованных преступлений в рамках единой программы Евросоюза SOCTA (Serious and organised crime threat assesment)— это углубленное исследование преступности раз в два года проводится Европейским полицейским агентством (Европолом) в сотрудничестве с государствами-членами ЕС и третьими странами. Просчитываются тенденции, виды преступности, угрозы и прогнозы. На основе этого документа определяются европейские приоритеты в борьбе и необходимые для их реализации мероприятия как на международном, так и национальном уровне.
Прошлогодняя оценка SOCTA-2021 содержала информацию о 77 выявленных в Латвии ОПГ, которые совершают тяжкие и организованные преступления и действуют с международным размахом. Госполиция считает, что самая большая угроза исходит от тех группировок, которые организуют или координируют деятельность криминальной среды, имея в своем распоряжении крупные легальные финансовые ресурсы. По счастью, в Латвии количество таких невелико.
Высокий риск угрозы национальной безопасности создают и ОПГ, причастные к крупномасштабной контрабанде наркотических и психотропных веществ, вербовке наркокурьеров, крупномасштабной контрабанде подакцизных товаров, отмыванию денег, мошенничеству в предуплате НДС и махинациях с финансами.
Одно из таких серьезных организованных преступлений международного характера было совершено 6 ноября прошлого года - покушение на сотрудника Государственной погранслужбы (ГПС) 1973 года рождения. Когда пограничник направлялся на работу, на него напали вооруженные преступники, которые стали наносить ему удары по телу и голове предметом, похожим на молоток. Пострадавшему удалось вырваться и вызвать скорую.
В марте этого года начальник (ГПС) Гунтис Пуятс высказал мнение, что к покушению на убийство пограничника может быть причастна транснациональная организованная преступность. Он отметил, что преступники хотели убить одного из лучших пограничников, работавшего в сфере уголовных расследований - он принимал участие в борьбе с организованной контрабандой сигарет. Пуятс подчеркнул, что дело расследуется на международном уровне. В работу вовлечены специалисты из Литвы и многих других стран. И он надеется на привлечение к ответственности организаторов и заказчиков преступления.
"Транснациональная организованная преступность, которая стремилась таким образом повлиять на пограничников, очень сильна. Как видите, если им не удается справиться с ними одним способом, то они прибегают к другим", — отметил Гунтис Пуятс.
Чем занимаются ОПГ Латвии?
Организованная преступность в Латвии, как правило, не специализируется на чем-то одном. Научно говоря, она носит поликриминальный характер: преступники орудуют в разных незаконных "отраслях" с единой целью — получения быстрой прибыли. Анализ преступных групп, в том числе организованных, показал, что в центре их интересов — незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, незаконный оборот подакцизных товаров, мошенничество, отмывание незаконно нажитых средств, ограбления и разного рода кражи — из домов, с торговых объектов, автомашин и другие.
Самое громкое кокаиновое дело последних лет. В январе 2019 года Госполиция в сотрудничестве с правоохранительными органами США и антитеррористическим подразделением "Омега" задержала в Кокнесском крае груз из 42 картонных ящиков, отправленных из Эквадора. В ящиках было 2195 брикетов (2 197 725 граммов) кокаина с логотипами "TNT", "Badboys", "Gold" и изображением дельфина. В Латвии по делу были задержаны пять человек.
Полиция Эквадора заявила, что найденные в Кокнесе 2 тонны кокаина были ввезены в Европу в морском контейнере, в сопроводительных документах к которому было указано, что груз состоит из продуктов питания. Ферма в Кокнесском крае служила своего рода центром логистики для дальнейшего распространения наркотиков в Европе. Изъятый товар не предназначался для распространения на территории Латвии.
Зимой 2020 года Государственная полиция в условиях повышенной безопасности и при содействии антитеррористического отряда Omega провела операцию по уничтожению кокаина. В прошлом году Управление по борьбе с организованной преступностью Главного управления криминальной полиции начало по этому делу уголовное преследование в отношении пяти лиц.
Как борются с ОПГ?
Структурные подразделения Госполиции постоянно работают над выявлением преступных групп, их участников и их контактов. Проводятся серии расследований, направленных на прекращение деятельности ОПГ и задержание членов групп за совершенные ими уголовные преступления. Ежегодно удается призвать к ответу сотни группировок, сообщает пресс-центр Госполиции. Сделать борьбу более успешной борьбе, по их мнению, мешает ряд факторов — внешних и внутренних.
1. Социально-экономический фактор. Значительная часть жителей Латвии хотят использовать подакцизные товары — сигареты, алкоголь, топливо и т. д. Но из-за высокой ставки акциза многие люди, особенно представители малообеспеченных слоев, ищут способы купить эти товары подешевле, стимулируя высокий спрос на "черном рынке", а оргпреступность охотно обеспечивает спрос предложением — по "закону о рыночной экономике". Те же принципы относятся к спросу на наркотики. Увы, есть немало людей, которые готовы покупать краденое и нуждаются в разных видах нелегальных услуг. Пока есть спрос — будет и предложение.
2. Низкая зарплата в легальном секторе. Она провоцирует многих людей с низкой социальной ответственностью выбирать криминальный промысел, чтобы обеспечить себе более высокие доходы и уровень жизни.
Государству надо обратить больше внимания на провоцирующие рост преступности причины, уделять внимание "социальному воспитанию" и улучшению экономической ситуации в стране.
3. Геополитическое положение Латвии. Страна находится на внешней границе Евросоюза, на пересечении транспортных маршрутов (между Российской Федерацией, странами Азии и Европы), в поле действия безвизового режима Шенгенской зоны. Статус транзитной страны для Латвии обеспечивает наличие торговых портов Вентспилса, Лиепаи и Риги, а также аэропорта "Рига".
Свою лепту в усиление преступности вносит и постоянное развитие современных технологий, которые дают преступным группам широкие возможности для расширения деятельности в транснациональном масштабе, делает их более сильными, неуловимыми и влиятельными. Возможности правоохранительных органов очень зависят от материально-технического обеспечения, наличия финансовых и человеческих ресурсов — они не должны отставать в сравнении с возможностями оргпреступности.
Ко всему прочему оргпреступность имеет хорошие способности к регенерации по принципу Змея Горыныча: на месте отрубленных голов и хвостов тут же вырастают несколько новых. Полная или частичная остановка деятельности ОПГ и задержание ее членов ведет к созданию других ОПГ и принятию в ее ряды новобранцев. Ведь высокие доходы от преступной деятельности — быстрый и соблазнительный источник доходов. К тому же вышедшие из тюрем бывшие заключенные зачастую снова становятся на путь преступлений, только уже с гораздо большей осторожностью.
Госполиция видит необходимость в более помощи для освободившихся из тюрем, чтобы у них была возможность вернуться к нормальной жизни. Также они уповают на роль социального просвещения жителей, чтобы они осознавали, к чему ведет создаваемый ими спрос на незаконные продукты и услуги. Ну и, конечно, чем выше доходы населения, тем меньше шансов, что человек собьется с честного пути.
"Большой брат" в помощь?
Убийство Беззубова дало повод министру внутренних дел Гиргенсу актуализировать идею создания единой системы видеонаблюдения за Латвией, чтобы оперативно отслеживать и предотвращать преступления. На другой чаше весов — неприкосновенность частной жизни и деньги налогоплательщиков: первые затраты на проект — 770 тысяч евро. Обсуждение этого проекта с экспертами и политиками — ЗДЕСЬ.
Также Министерство внутренних дел Латвии работает над внедрением в стране единой системы секретной информации, в которой обобщат множество данных о десятках тысяч жителей страны — их прозвища, имущество, связи с организованной преступностью, даже тип голоса. Цель — облегчить работу полиции и предотвратить совершение новых преступлений. Система будет использоваться Госполицией, пограничной и налоговой службами. В соцсетях ее уже окрестили как "новые мешки КГБ".
Для разработки системы Госполиция проводит закупку на сумму 3,5 млн евро. По плану обслуживание системы потребует еще около 424 тысяч евро в год — такие большие расценки связаны с высокими степенями защиты системы. Параллельно планируется разработать систему и критерии оценки национальной организованной преступности, чтобы сортировать ее по уровню угрозы и разобраться, каким и когда уделять большее внимания. Общие затраты на проекты по укреплению внутренней безопасности Латвии — 6,3 млн евро.
Подробности обсуждения новых систем с госсекретарем МВД Димитрием Трофимовым и замглавой Госполиции Андреем Гришиным — ЗДЕСЬ.
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Днем 14 апреля в микрорайоне Пурвциемс футбольный агент Роман Беззубов выехал на своем автомобиле на улицу Гунара Астрас и попал в засаду. По данным Госполиции, злоумышленники стреляли автоматическим оружием из черного BMW X5 с тонированными задними стеклами. Сообщалось, что номерные знаки выглядели российскими. После совершения преступления машина преступников уехала и позже была найдена сгоревшей в Межапарке.
20 мая Госполиция сообщила, что у них есть десять подозреваемых, в том числе к двоим применена мера пресечения в виде лишения свободы. По словам начальника полиции Армандса Рукса, расследование изменило направление. Изначально одной из версий было то, что убийство связано с профессиональной деятельностью погибшего, полиция продолжает ее расследовать, но "появились довольно убедительные аргументы, что это направление может быть другим — я не буду комментировать, каким именно", - указал Рукс.
Портал Kompromat.lv выдвигал версию, что заказчиком убийства могла быть организованная преступная группировка (ОПГ) из России "Подольские", которую возглавляет Сергей Лалакин, известный в криминальных кругах как Лучок. Про возможную связь преступления с криминальными группировками изначально говорил и министр внутренних дел Сандис Гиргенс. Что на самом деле стоит за этим жесткоким преступлением, Госполиция обещает выяснить в ближайшее время.