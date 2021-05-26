Преступные группировки Латвии. Сколько их, чем они занимаются и как их ловят?

На сегодня Латвия участвует в оценке тяжких и организованных преступлений в рамках единой программы Евросоюза SOCTA (Serious and organised crime threat assesment)— это углубленное исследование преступности раз в два года проводится Европейским полицейским агентством (Европолом) в сотрудничестве с государствами-членами ЕС и третьими странами. Просчитываются тенденции, виды преступности, угрозы и прогнозы. На основе этого документа определяются европейские приоритеты в борьбе и необходимые для их реализации мероприятия как на международном, так и национальном уровне.

Еврокомиссия уже начала работу по модернизации правового регулирования ЕС — создается проект Кодекса сотрудничества полиций ЕС. Планируется гармонизировать законодательства государств-членов Евросоюза и выработать единый подход к борьбе с оргпреступностью.

Понятие организованной преступной группы (ОПГ) оговорено 21-й статьей Уголовного кодекса Латвии: "ОПГ — это объединение более двух человек, созданное с целью совершения одного или нескольких совместных преступлений, члены которого по предварительному сговору распределили между собой обязанности". При этом национальное законодательство Латвии не определяет понятия организованной преступности или организованной преступной организации и не предусматривает уголовной ответственности за членство в преступной организации.

Аббревиатура ОПГ (организованная преступная группировка) кажется неотъемлемым и отжившим свое атрибутом лихих 90-х, вместе с понятиями "крышевания", "утюгов" и "братков", с которыми в маленькой и тихой Латвии, казалось бы, давно покончено. Тем не менее, несколько громких и до сих пор не раскрытых убийств последних лет — администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, адвоката Павелса Ребенокса и футбольного агента Романа Беззубова — дали повод многим рассуждать о возрождении печальных традиций переходного периода. Притом что преступность в Латвии неуклонно снижается, как и число жителей. Да и министр внутренних дел Сандис Гиргенс дал лишний повод для того, чтобы освежить тему организованной преступности.

В марте этого года начальник (ГПС) Гунтис Пуятс высказал мнение, что к покушению на убийство пограничника может быть причастна транснациональная организованная преступность. Он отметил, что преступники хотели убить одного из лучших пограничников, работавшего в сфере уголовных расследований - он принимал участие в борьбе с организованной контрабандой сигарет. Пуятс подчеркнул, что дело расследуется на международном уровне. В работу вовлечены специалисты из Литвы и многих других стран. И он надеется на привлечение к ответственности организаторов и заказчиков преступления.

Одно из таких серьезных организованных преступлений международного характера было совершено 6 ноября прошлого года - покушение на сотрудника Государственной погранслужбы (ГПС) 1973 года рождения. Когда пограничник направлялся на работу, на него напали вооруженные преступники, которые стали наносить ему удары по телу и голове предметом, похожим на молоток. Пострадавшему удалось вырваться и вызвать скорую.

Высокий риск угрозы национальной безопасности создают и ОПГ, причастные к крупномасштабной контрабанде наркотических и психотропных веществ, вербовке наркокурьеров, крупномасштабной контрабанде подакцизных товаров, отмыванию денег, мошенничеству в предуплате НДС и махинациях с финансами.

Прошлогодняя оценка SOCTA-2021 содержала информацию о 77 выявленных в Латвии ОПГ, которые совершают тяжкие и организованные преступления и действуют с международным размахом. Госполиция считает, что самая большая угроза исходит от тех группировок, которые организуют или координируют деятельность криминальной среды, имея в своем распоряжении крупные легальные финансовые ресурсы. По счастью, в Латвии количество таких невелико.

"Транснациональная организованная преступность, которая стремилась таким образом повлиять на пограничников, очень сильна. Как видите, если им не удается справиться с ними одним способом, то они прибегают к другим", — отметил Гунтис Пуятс.

Чем занимаются ОПГ Латвии?



Организованная преступность в Латвии, как правило, не специализируется на чем-то одном. Научно говоря, она носит поликриминальный характер: преступники орудуют в разных незаконных "отраслях" с единой целью — получения быстрой прибыли. Анализ преступных групп, в том числе организованных, показал, что в центре их интересов — незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, незаконный оборот подакцизных товаров, мошенничество, отмывание незаконно нажитых средств, ограбления и разного рода кражи — из домов, с торговых объектов, автомашин и другие.

В целом, преступность в Латвии заметно снижается — с 2014 года упала более чем на 20%. По статистике, в 2020 году в стране было зарегистрировано 36 141 преступление, в 2019-м — 36 900, в 2018-м — 40 426, почти столько же годом ранее.

Самое громкое кокаиновое дело последних лет. В январе 2019 года Госполиция в сотрудничестве с правоохранительными органами США и антитеррористическим подразделением "Омега" задержала в Кокнесском крае груз из 42 картонных ящиков, отправленных из Эквадора. В ящиках было 2195 брикетов (2 197 725 граммов) кокаина с логотипами "TNT", "Badboys", "Gold" и изображением дельфина. В Латвии по делу были задержаны пять человек.

Полиция Эквадора заявила, что найденные в Кокнесе 2 тонны кокаина были ввезены в Европу в морском контейнере, в сопроводительных документах к которому было указано, что груз состоит из продуктов питания. Ферма в Кокнесском крае служила своего рода центром логистики для дальнейшего распространения наркотиков в Европе. Изъятый товар не предназначался для распространения на территории Латвии.

Зимой 2020 года Государственная полиция в условиях повышенной безопасности и при содействии антитеррористического отряда Omega провела операцию по уничтожению кокаина. В прошлом году Управление по борьбе с организованной преступностью Главного управления криминальной полиции начало по этому делу уголовное преследование в отношении пяти лиц.

Как борются с ОПГ?