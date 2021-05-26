В Минске 18-летний фигурант дела о ”беспорядках” покончил с собой. Он обвинил в смерти следствие

Перед самоубийством Стаховский опубликовал пост на своей странице во ”ВКонтакте”, в котором объяснил свой поступок ”моральным давлением” со стороны следствия.

”Вина тому, стал Следственный комитет <…> Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе”, — написал молодой человек (орфография и пунктуация сохранены).

Как отмечают правозащитники, Стаховский был сиротой и жил в общежитии. Он стал подозреваемым по уголовному делу о ”массовых беспорядках” (часть 2 статьи 293 УК республики) после того, как на него пожаловались сотрудники общежития. По версии следствия, в период с 9 по 11 августа 2020 года молодой человек строил баррикады возле торгового центра ”Рига” в Минске.

25 мая Стаховский был на допросе по этому делу, пишет правозащитный центр ”Весна”.

Позже управление СК в Минске подтвердило смерть Стаховского. Его тело, имеющее ”признаки падения с высоты” обнаружили возле дома, рассказали в ведомстве. Там также утверждают, что в крови погибшего нашли алкоголь концентрацией 2,4 промилле.

СК начал проверку по факту смерти Стаховского. Следователи изучают его телефон, опрашивают очевидцев и изымают записи с камер наблюдения. Ведомство отметило, что ”все следственные действия” с участием Стаховского ”проводились исключительно с соблюдением норм действующего законодательства и в присутствии защитника”.