26.05.2021, 20:59
Съезд Isamaa пройдет 20 июня в Тарту(3)
Foto: Kiur Kaasik
В среду вечером совет уполномоченных партии "Отечество" (Isamaa) одобрил предложение правления провести съезд 20 июня на Тартуском певческом поле, передает RusERR.
На съезде выберут председателя партии, правление, ревизионную комиссию и членов суда чести. Свои кандидатуры можно представлять до 4 июня.
В середине апреля совет уполномоченных одобрил предложение продлить полномочия членов правления до 11 мая следующего года в случае, если из-за ситуации с коронавирусом не удастся летом провести съезд партии. Также совет уполномоченных рекомендовал созвать съезд при первой же подходящей возможности в течение года.
Время проведения съезда вызвало перепалку между членами объединения "Правые" и нынешними руководителями партии. "Правые" раньше хотели созвать съезд 13 июня, пусть и в виртуальном формате.