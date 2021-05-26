Съезд Isamaa пройдет 20 июня в Тарту

На съезде выберут председателя партии, правление, ревизионную комиссию и членов суда чести. Свои кандидатуры можно представлять до 4 июня.

В середине апреля совет уполномоченных одобрил предложение продлить полномочия членов правления до 11 мая следующего года в случае, если из-за ситуации с коронавирусом не удастся летом провести съезд партии. Также совет уполномоченных рекомендовал созвать съезд при первой же подходящей возможности в течение года.