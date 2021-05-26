ФОТО | Таллинн приступил к строительству велодорожек

В период строительных работ остановка ”Кивисилла” будет находиться возле здания по адресу Гонсиори, 13.

Общественный транспорт будет временно использовать ту же полосу движения, что и остальной транспорт.

Новая велодорожка является частью предусмотренной Таллиннской велосипедной стратегией сети велодорожек Кесклинна, цель которой — создать удобные условия для передвижения велосипедистов в центральной части города. На бульваре Эстония велодорожки будут построены в пешеходном пространстве. Они будут соединены с имеющимися велодорожками на улице Гонсиори. Предусмотрено и пересечение перекрестка ул. Лайкмаа и Гонсиори для велосипедистов.

На расположенной на улице Гонсиори остановке ”Кивисилла” будет построена новая зона ожидания общественного транспорта. Велодорожка будет проложена позади платформы ожидания общественного транспорта, что позволит сделать велосипедное движение более плавным и создать безопасное место для ожидания автобуса.

Таллиннская горуправа приносит извинения за неудобства.