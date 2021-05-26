Молодая нарвитянка выиграла золото чемпионата Европы по стрельбе!

Стрельба из малокалиберной винтовки на 50 метров из положение лежа - неолимпийское упражнение. В нем выступали как девушки, так и парни. Серебро получил поляк Михал Хойновски (623,0). Бронзовая медаль вручена представительнице Чехии Веронике Блазичковой (622,8).

"Надежды на успешное выступление были, поскольку в прошлом году Катрин установила рекорд Эстонии - 625 очков. Со следующего года она будет выступать во взрослом разряде. Надеюсь, Катрин сможет завоевать путевку на Олимпиаду-2024 в Париже", - выразил надежду в разговоре с RusDelfi Макаров.

Еще одна нарвитянка 17-летняя Анастасия Олевич заняла в стрельбе из малокалиберной винтовки 24-е место (611,6).

Чемпионат Европы в Хорватии - последний квалификационный турнир перед Олимпиадой в Токио. Пока из эстонских стрелков олимпийскую лицензию завоевал только пистолетчик Пеэтер Олеск. Чемпионат Европы в Осиеке завершится 6 июня.