26.05.2021, 19:17
Представленные в Рийгикогу партии не хотят, чтобы президентом стал Юри Ратас? ЦП также рассматривает внепартийного кандидата(26)
Foto: Kiur Kaasik
Сегодня правление Центристской партии собралось на заседание, на котором, в числе прочего, обсуждалось выдвижение возможного кандидата на пост президента.
Член правления партии Яак Ааб после заседания сказал Delfi, что четкого решения по кандидату принято не было. "Кандидата в президенты не выбрали, вопрос открытый, — прокомментировал он. — На данный момент между представленными в Рийгикогу партиями нет единого мнения, кого парламент выберет президентом. Мы продолжим переговоры".
Пресс-служба партии по итогам заседания сообщила: "Центристская партия рассматривает кандидатов как от партии, так и извне".