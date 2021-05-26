Представленные в Рийгикогу партии не хотят, чтобы президентом стал Юри Ратас? ЦП также рассматривает внепартийного кандидата

Член правления партии Яак Ааб после заседания сказал Delfi, что четкого решения по кандидату принято не было. "Кандидата в президенты не выбрали, вопрос открытый, — прокомментировал он. — На данный момент между представленными в Рийгикогу партиями нет единого мнения, кого парламент выберет президентом. Мы продолжим переговоры".