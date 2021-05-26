Новости Эстонии
26.05.2021, 19:17

Представленные в Рийгикогу партии не хотят, чтобы президентом стал Юри Ратас? ЦП также рассматривает внепартийного кандидата

 (58)
Keskerakondlased usuvad, et Ratas sobiks hästi presidendiks, kuid erakonnas on ka küünilisemaid mõtlejaid, kes leiavad, et presidendiks saamine võimaldaks tal eemalduda partei kohtuasjadest ja rahanõuetest.
Keskerakondlased usuvad, et Ratas sobiks hästi presidendiks, kuid erakonnas on ka küünilisemaid mõtlejaid, kes leiavad, et presidendiks saamine võimaldaks tal eemalduda partei kohtuasjadest ja rahanõuetest.
Foto: Kiur Kaasik
Сегодня правление Центристской партии собралось на заседание, на котором, в числе прочего, обсуждалось выдвижение возможного кандидата на пост президента.

Член правления партии Яак Ааб после заседания сказал Delfi, что четкого решения по кандидату принято не было. "Кандидата в президенты не выбрали, вопрос открытый, — прокомментировал он. — На данный момент между представленными в Рийгикогу партиями нет единого мнения, кого парламент выберет президентом. Мы продолжим переговоры".

Пресс-служба партии по итогам заседания сообщила: "Центристская партия рассматривает кандидатов как от партии, так и извне".

Оставить комментарий Читать комментарии (58)