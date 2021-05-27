За рубежом
27.05.2021, 11:30

Отчёт компании Facebook: больше всего дезинформации поступает из России

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Foto: REUTERS/SCANPIX
В среду компания Facebook опубликовала отчёт, в котором говорится, что Россия по-прежнему является крупнейшим поставщиком дезинформации. Этот факт особенно примечателен тем, что был выявлен спустя всего пять лет после того, как во время президентской избирательной кампании 2016 года российские оперативники начали широкомасштабную кампанию по проникновению в социальные сети. Об этом пишет The Washington Post.

Facebook сообщает, что, начиная с 2017 года — когда соцсеть начала играть в кошки-мышки с политическими деятелями, пытающимися манипулировать общественным мнением на своих страницах, — операции по дезинформации были зарегистрированы в более чем 50 странах. В отчёте описываются 150 прерванных операций и подчёркивается, что в последние годы они стали более скоординированными, изощрёнными и дорогостоящими — инициаторы подобных операций стремятся оказать влияние на большое количество людей.

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