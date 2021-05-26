ВИДЕО | "Они его убьют!" Мать Романа Протасевича со слезами обратилась к мировому сообществу

“Я прошу все мировое сообщество, я прошу всех журналистов, пожалуйста, пожалуйста, осветите эти события! Пожалуйста, помогите! Пожалуйста, давайте призовем общественность. Да, это всего один журналист, но, пожалуйста, мир, встаньте, помогите. Я очень-очень вас прошу! Потому что они его убьют!“ — говорит не сдерживая слез мать Романа Наталья Протасевич.

Комментируя данное видео, Наталья говорит, что на лице ее сына хорошо видны побои, которые замазаны гримом. “Я вижу, что переносица скошена. Разбит, по всей видимости, нос. Более того, левая щека вся отекла”, — говорит Наталья, отмечая, что скорее всего у Романа выбиты зубы.

Она поясняет, что это все хорошо заметно при приближении видео. Также она ссылается на врача, который заметил на шее Романа следы удушения. Отец Романа Дмитрий Протасевич предполагает, что данное обращение их сына заставили записать. “Применяли методы к нему — я так думаю — не только психологического, но физического воздействия. К сожалению, на данный момент мы не достоверно сказать, где находится наш сын и в каком он состоянии”, — говорит Дмитрий, который отмечает, что сейчас они с супругой применяют все методы и усилия, чтобы узнать, где Роман и что с ним.