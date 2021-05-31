Оружие, коньяк, кольцо с бриллиантом. Как и кому продают судебные исполнители арестованные вещи? А с машинами — проблема
Как выглядит продажа?
Судебный исполнитель Элин Вилиппус отмечает, что процедура продажи имущества тщательно отрегулирована. В исполнительном производстве продажа арестованного имущества происходит как правило двумя способами: на открытом аукционе или под контролем судебного исполнителя, добавляет ее коллега Оксана Кучмей.
Обычно имущество реализуется на открытом электронной аукционе. "Цель организации аукциона — продажа имущества по возможно более высокой цене. Иногда это удается на первом же аукционе, но в большинстве случаев нам приходится имущество несколько раз уценивать", — констатирует Кучмей.
По ее словам, для каждого должника его имущество очень дорого, и часто он уценкой недоволен, бывает цена оспаривается. "Зарегистрированные на аукцион участники не знают, с кем они конкурируют и чью цену перебивают. Это исключает ценовую договоренность между участниками и работает на достижение цели принудительной продажи".
Кто покупает на аукционах?
Элин Вилиппус поясняет, что массовость на аукционе зависит в основном от характера продаваемого имущества. Оба исполнителя отмечают, что в последнее время к аукционному имуществу всё больше проявляют интерес обычные люди, которые ищут себе машину, дачу или даже новый дом.
Как говорит Кучмей, иногда трудно понять цель, которую преследует покупатель. "Хотя в Эстонии открытие новой фирмы — относительно простое дело, есть люди, которые хотят приобрести паевое товарищество именно на аукционе, организованном судебным исполнителем. В качестве причины проводится, например, то, что фирма до этого была аккуратна в уплате налогов, что может произвести более хорошее впечатление на возможного кредитора, чем если это будет фирма, основанная неделю назад", — рассказывает она.
Естественно, есть и профессиональные покупатели, чья бизнес-идея в том и состоит, что покупается имущество с определенными проблемами, которое поэтому продается на аукционе по цене немного ниже рыночной. По словам исполнителя, эти проблемы, к примеру, могут состоять в известных проволочках при вступлении в права владения купленным объектом недвижимости.
Что продать легче, а что труднее?
Элин Вилиппус говорит, что довольно просто можно продать типичную таллиннскую квартиру, собственники которой всячески сотрудничают с судебным исполнителем. "Сложнее всего продавать мебель и другое крупное движимое имущество, так как его хранение обходится дорого, а денежная стоимость довольно невелика", — приводит пример она.
По словам Кучмей, продавать домашнее движимое имущество сложно потому, что люди в Эстонии не хотят покупать использованное и принудительно изъятое за долги имущество.
Какие были самые странные вещи из проданных?
"Странных вещей на аукционах судебных исполнителей вы много не найдете. Уже при аресте судебный исполнитель должен продумать, есть ли у этой "странной" вещи вообще перспектива продажи или нет", — отмечает Кучмей. Она говорит, что в последнее время арестовывают, к примеру, оружие должников, а самое ценное из движимого имущества — это кольцо с бриллиантом.
Вилиппус добавляет: "Однажды мы продали в покрытие расходов арестованный алкоголь. Коньяки весьма быстро нашли покупателя".
Есть ли такое движимое имущество, которое можно было бы продать, но исполнители этим не занимаются?
Как поясняет Кучмей, можно было бы больше продавать транспортных средств, но при поисках автомобилей судебный исполнитель не может надеяться на полицию, машину приходится разыскивать самому. "Это делает реализацию длительной и очень дорогой, поэтому активно этим заниматься не хотят", — признает Оксана Кучмей.