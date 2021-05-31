Оружие, коньяк, кольцо с бриллиантом. Как и кому продают судебные исполнители арестованные вещи? А с машинами — проблема

Как выглядит продажа?

Судебный исполнитель Элин Вилиппус отмечает, что процедура продажи имущества тщательно отрегулирована. В исполнительном производстве продажа арестованного имущества происходит как правило двумя способами: на открытом аукционе или под контролем судебного исполнителя, добавляет ее коллега Оксана Кучмей.

Обычно имущество реализуется на открытом электронной аукционе. "Цель организации аукциона — продажа имущества по возможно более высокой цене. Иногда это удается на первом же аукционе, но в большинстве случаев нам приходится имущество несколько раз уценивать", — констатирует Кучмей.

По ее словам, для каждого должника его имущество очень дорого, и часто он уценкой недоволен, бывает цена оспаривается. "Зарегистрированные на аукцион участники не знают, с кем они конкурируют и чью цену перебивают. Это исключает ценовую договоренность между участниками и работает на достижение цели принудительной продажи".

Кто покупает на аукционах?

Элин Вилиппус поясняет, что массовость на аукционе зависит в основном от характера продаваемого имущества. Оба исполнителя отмечают, что в последнее время к аукционному имуществу всё больше проявляют интерес обычные люди, которые ищут себе машину, дачу или даже новый дом.

Как говорит Кучмей, иногда трудно понять цель, которую преследует покупатель. "Хотя в Эстонии открытие новой фирмы — относительно простое дело, есть люди, которые хотят приобрести паевое товарищество именно на аукционе, организованном судебным исполнителем. В качестве причины проводится, например, то, что фирма до этого была аккуратна в уплате налогов, что может произвести более хорошее впечатление на возможного кредитора, чем если это будет фирма, основанная неделю назад", — рассказывает она.