Движение трамваев в направлении Копли возобновится к завтрашнему дню

В связи с аварией движение трамваев 1 линии временно остановлено. Трамваи 2 линии ходят по свободному графику по маршруту Вана-Лыуна — Суур-Паала. До завершения работ по асфальтированию закрыто и движение автотранспорта по Мере пст в направлении кругового перекрестка Виру.

Заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг отметил, что в результате аварии конструкция трамвайных путей серьезно пострадала, и, несмотря на проводившиеся в ночные часы работы, возобновить трамвайное движение пока не удалось.

”Трамвайные рельсы провалились и их пришлось приподнимать с помощью геополимерного материала. Для восстановления движения трамваев нужно заполнить, уплотнить и заасфальтировать колею, чтобы избежать сдвига материала после возобновления трамвайного сообщения, — пояснил Сульг. — К настоящему моменту основание трамвайных путей подготовлено и поднято до нужного уровня, идет восстановление дорожной конструкции. Вечером подрядчик планирует приступить к работам по асфальтированию”.

До момента восстановления трамвайного движения маршрут автобусной линии 73 продлен по улицам Малева и Сепа до трамвайной остановки ”Копли”. Автобусы ходят по свободному графику.

Остановки курсирующего между ”Копли” и ”Хобуяама” временного автобусного маршрута:

В направлении Копли: ”Хобуяама”, ”Мере пст”, ”Горхолл”, временная остановка ”Пыхья пст”, временная остановка ”Балтийский вокзал”, временная остановка ”Теллискиви”, ”Пельгулинн”, ”Хярьяпеа”, ”Майси”, ”Рукки”, временная остановка ”Ангерья”, временная ”Ситси”, ”Малева”, ”Сирби”, ”Марати”, ”Сепа”, ”Копли”.

Не будет остановок: ”Канути”, ”Сальме”, ”Вольта” и ”Крулли”.