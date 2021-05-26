26.05.2021, 21:12
Вторая страна ЕС одобрила вакцинацию ”Спутником V”(11)
Foto: Argo Ingver
После затяжного политического скандала и долгого разбирательства власти Словакии все же дали добро на проведение массовой вакцинации с помощью российской вакцины, пишет РБК.
Власти Словакии одобрили применение в стране российской вакцины против коронавирусной инфекции ”Спутник V” для массовой вакцинации.
Как отмечает Reuters, страна еще в марте закупила 200 тыс. доз ”Спутника V”, однако вакцинация не начиналась из-за политических разногласий по поводу использования вакцины, которая не была зарегистрирована европейским регулятором EMA.
По плану применение вакцины начнется с июня.