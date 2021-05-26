Футзал Беларуси: дело идет к развязке

По регламенту чемпионата Беларуси команды, занявшие первые четыре места в регулярном чемпионате, минуют стадию 1/8 финала, попадая сразу в четвертьфиналы, и в этом сезоне это правило полностью отразило расклад сил. Первая четверка весь регулярный чемпионат была на голову сильнее соперников, и абсолютно справедливо отрыв занявшего четвёртое место БЧ от пятого «Дорожника» составил целых девять очков. И пока команды из нижней части таблицы боролись за право встретиться с топ-4 в четвертьфинале, ведущие команды сезона организовали себе небольшие сборы для поддержания формы.

В 1/8 финала серии велись до двух побед, и лишь «Динамо БНТУ» и «Лиде» понадобились все три матча, чтобы выявить победителя. Впрочем, неожиданности здесь не произошло: после домашнего разгрома (10:2), крупного поражения на выезде (0:5) динамовцы вернулись домой и «засушили» аутсайдера 3:0, выйдя в четвертьфинал на гомельский ВРЗ. В других парах «Борисов-900» ожидаемо прошёл «Охрану-Динамо» (4:2, 3:2), а «Дорожник» не оставил шансов «УВД-Динамо» (4:0, 5:2). И лишь «Минск» сумел выйти во второй раунд, имея более низкий посев, чем соперник. Хотя признаем, что серьёзной разницы в силе между восьмой и девятой командой Беларуси нет - «Минск» нанёс два поражения светлогорскому ЦКК (5:2, 3:2) и вышел на действующего чемпиона – оршанский ВИТЭН.