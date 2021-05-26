Лукашенко пригласил Путина и Байдена в Минск. "Выслушаю даже все гадости Псаки"

Об он заявил сегодня на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, отвечая на вопросы участников мероприятия, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что предстоящая встреча президентов России и США сейчас бурно обсуждается в СМИ. Как было заявлено, среди прочего главы государств хотят обсудить Украину и Беларусь.

"Хорошо, пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать. Я только не знаю, о чем Байден (Путин-то в теме) будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали и он посмотрел, где эта Беларусь находится. Они ведь абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией", — обратил внимание Лукашенко.

Он сказал, что если руководители США и России так хотят обсудить Беларусь, то им лучше сделать это в Минске. При этом Александр Лукашенко уверен, что его российский коллега с удовольствием приедет в Беларусь.

"Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки (пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. — прим.) ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси — это смешно", — заявил Луукашенко.

Он добавил, что Владимир Путин и Джо Байден во время телефонного разговора уже успели обсудить Беларусь и американскому лидеру, по словам Александра Лукашенко, пришлось оправдываться. "В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал". Поэтому пусть поговорят по Беларуси, хоть будет знать, где она расположена", — подытожил Лукашенко.

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