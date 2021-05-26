ЕС требует наложить штраф на компанию AstraZeneca из-за задержек поставок вакцины

По его информации, 26 мая юрист ЕС обратился в бельгийский суд с требованием наложить крупный штраф на AstraZeneca за нарушение контракта на поставки вакцины в страны сообщества. При этом отмечается, что Евросоюз намерен получить по €10 за каждый день задержки для каждой дозы препарата в качестве компенсации за несоблюдение британско-шведским производителем контракта с ЕС. Кроме того, по словам юриста, Евросоюз также требует €10 млн в качестве штрафных санкций для AstraZeneca за каждое нарушение соглашения, которое может определить судья.

Ожидается, что решение будет вынесено в следующем месяце.

В апреле Еврокомиссия подала судебный иск против AstraZeneca за невыполнение контракта на предзаказ вакцины. В первом квартале вместо предусмотренных по контракту 120 млн доз компания поставила лишь около 40 млн. Это привело к срыву сроков кампании вакцинации в ряде стран ЕС в первые месяцы текущего года. 11 мая представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер сообщил, что Еврокомиссия требует в суде от компании AstraZeneca обеспечить поставку всех 300 млн доз вакцины от коронавируса, предзаказанных Евросоюзом, из них 90 млн доз — в срочном порядке, в противном случае фармацевтического гиганта ждут крупные штрафы.

Контракт с AstraZeneca был подписан в августе 2020 года еще до завершения разработки препарата и стал первым из шести соглашений, заключенных Еврокомиссией с западными компаниями на предзаказ в общей сложности до 2,3 млрд доз вакцин до конца 2021 года. Соглашение с британско-шведским производителем предусматривало поставку 300 млн доз вакцины в первом полугодии 2021 года, из них 120 млн доз должны были быть поставлены в первом квартале. Контракт также содержал возможность поставок дополнительных 100 млн доз до конца года. Еврокомиссия внесла по нему предоплату в размере €336 млн.