Макс Каур: ”Железный Эдгар” или ”пушистый” Ратас — альтернативы президентских выборов

Стоит напомнить, что на предстоящих в сентябре этого года выборах президента Эстонии решающее слово принадлежит депутатам Рийгикогу. Народ в этом процессе не участвует. Однако если парламентарии не сумеют договориться и обеспечить победителю 68 голосов в трёх турах, в дело вступит Коллегия выборщиков из числа депутатов и представителей самоуправлений. Если и они не сумеют избрать президента Эстонии, выборы опять переносятся в Рийгикогу.

Таким образом, уже сегодня можно оценивать шансы возможных кандидатов на получение 68 голосов парламентариев. Как известно, экс-глава правительства и лидер центристов Юри Ратас начал свою избирательную кампанию в президенты, как только ушел в отставку с поста премьер-министра. Его избрание спикером парламента стало пробным шаром и элементом шоу президентской гонки. Однако старт Ратаса удачным не назовёшь. Когда реформистка Кая Каллас при утверждении на должность премьер-министра получила в Рийгикогу 70 голосов, то это было похоже на сигнал, что коалиция собрала голоса, необходимые также для избрания президента в парламенте. Тем неожиданнее оказалось то, что при тайном голосовании на пост спикера Рийгикогу Ратас смог набрать всего 63 голоса. Коллеги по парламенту дали понять Ратасу, что ему не так просто будет пересесть из кресла спикера в кресло президента.

Почему? Потому что действующие политики в преддверии предстоящих осенью местных выборов хотят продвигать своих кандидатов, а не Юри Ратаса и стоящих за ним центристов. А избрание Ратаса президентом неизбежно приведёт к укреплению в местных самоуправлениях позиций Центристской партии. А там уже не за горами и парламентские выборы весны 2023 года. Таким образом можно прогнозировать, что выборы президента перейдут в Коллегию выборщиков, а Юри Ратас выбудет из числа кандидатов.