Макс Каур: ”Железный Эдгар” или ”пушистый” Ратас — альтернативы президентских выборов(21)
Стоит напомнить, что на предстоящих в сентябре этого года выборах президента Эстонии решающее слово принадлежит депутатам Рийгикогу. Народ в этом процессе не участвует. Однако если парламентарии не сумеют договориться и обеспечить победителю 68 голосов в трёх турах, в дело вступит Коллегия выборщиков из числа депутатов и представителей самоуправлений. Если и они не сумеют избрать президента Эстонии, выборы опять переносятся в Рийгикогу.
Таким образом, уже сегодня можно оценивать шансы возможных кандидатов на получение 68 голосов парламентариев. Как известно, экс-глава правительства и лидер центристов Юри Ратас начал свою избирательную кампанию в президенты, как только ушел в отставку с поста премьер-министра. Его избрание спикером парламента стало пробным шаром и элементом шоу президентской гонки. Однако старт Ратаса удачным не назовёшь. Когда реформистка Кая Каллас при утверждении на должность премьер-министра получила в Рийгикогу 70 голосов, то это было похоже на сигнал, что коалиция собрала голоса, необходимые также для избрания президента в парламенте. Тем неожиданнее оказалось то, что при тайном голосовании на пост спикера Рийгикогу Ратас смог набрать всего 63 голоса. Коллеги по парламенту дали понять Ратасу, что ему не так просто будет пересесть из кресла спикера в кресло президента.
Почему? Потому что действующие политики в преддверии предстоящих осенью местных выборов хотят продвигать своих кандидатов, а не Юри Ратаса и стоящих за ним центристов. А избрание Ратаса президентом неизбежно приведёт к укреплению в местных самоуправлениях позиций Центристской партии. А там уже не за горами и парламентские выборы весны 2023 года. Таким образом можно прогнозировать, что выборы президента перейдут в Коллегию выборщиков, а Юри Ратас выбудет из числа кандидатов.
В созыве Коллегии выборщиков заинтересованы и представители EKRE, имеющей всего 19 голосов в Рийгикогу. Консерваторы не могут выдвигать своего кандидата в президенты в Рийгикогу, а на Коллегии они смогут это сделать. Партия Реформ может выдвинуть даже двух кандидатов, если не договорится с другими партиями о совместном кандидате. На данный момент это возможно, потому что Юри Ратас ещё официально не уведомил Партию Реформ о своем желании стать президентом. Реформисты в принципе не нуждаются в поиске кандидатов на стороне, у них своя длинная скамейка запасных, включая действующего президента Керсти Кальюлайд и бывшего министра иностранных дел Марину Кальюранд, которая уже баллотировалась на пост президента от Партии реформ.
Центристская партия скоро будет решать, кого выдвигать кандидатом в президенты. Сам Юри Ратас пока ни словом не обмолвился о своей кандидатуре. Однако известный PR-технолог Янек Мягги проводит такую масштабную кампанию продвижения Юри Ратаса в медиа-пространстве, что в планах Ратаса сомневаться не приходится.
Но я думаю, что в этой ситуаций партия могла бы выдвинуть двух кандидатов в президенты: рядом с пушистым и компромиссным Юри Ратасом мог бы встать в один строй наш "железный Эдгар", наш Рузвельт! Эдгар Сависаар в новейшей истории нашей страны как легендарный центрист, экс-премьер-министр и мэр столицы показал бы класс и поднял бы уровень предвыборной кампании. Думаю, тогда президентская гонка заинтересовала бы больше русскоговорящих жителей страны. К тому же Эдгар своей фундаментальностью укрепил бы авторитет президенства. Он чуть старше президента России Владимира Путина, но заметно моложе нынешнего президента США Джо Байдена и экс-президента США Дональда Трампа.
Всё-таки искренне надеюсь, что в ближайшем будущем законодатели договорятся и народ сможет сам, на прямую, выбирать своего президента.
Редакция может не разделять мнение автора.
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