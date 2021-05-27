27.05.2021, 09:52
Интресс у Väikeliising от 5 % в год. Для FIE
Väikeliising
Сейчас интресс у Väikeliising составляет лишь 5 % в год, что позволяет клиентам приобрести автомобиль с помощью наивыгоднейшего займа.
Как это происходит?
- Сначала нужно заполнить ходатайство, клиента это ни к чему не обязывает.
- Затем выбрать подходящий автомобиль. Для этого у вас достаточно времени.
- Полученное вами предложение вы можете использовать в течение 60 дней. Вы можете также отказаться от предложения.
- Услуга не требует каско.
- Досрочное окончание договора без дополнительных затрат.
Все дополнительные вопросы ждем на info@vaikeliising.ee, информацию найдете также на www.vaikeliising.ee
NB! Просим обратить внимание, что это финансовая услуга. До заключения договора просим ознакомиться с условиями договора, при необходимости проконсультируйтесь со специалистом.