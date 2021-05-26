Минобороны и Таллинн подписали протокол о добрых намерениях. Что это даст столице?

Принимая во внимание стратегические цели обеих сторон — план развития государственной обороны Эстонии на 2017–2026 год и стратегию развития Таллинна ”Таллинн 2035”, стороны пришли к общей цели наряду с развитием оборонной деятельности и основного оборонного потенциала Эстонской Республики поддерживать также развитие городского пространства Таллинна. Исходя из общих целей стороны решили объединить усилия при строительстве административного здания Центра НАТО по сотрудничеству в сфере киберобороны, перекрестка Тоонела теэ — Фильтри теэ, городков Фильтри, Юхкентали и Рахумяэ, а также при создании нового кладбища города Таллинна.

По словам министра обороны Калле Лаанета, соглашение существенно ускорит развитие городков Юхкентали и Фильтри.

”Развитие этих городков является плодом многолетнего и взвешенного планирования, цель которого — защищать государство и готовиться к этому, задействовав весь имеющийся в распоряжении государства потенциал”, — сказал Лаанет.

Он отметил, что, согласно договору, Министерство обороны передаст Таллинну часть расположенной в деревне Мяннику волости Саку территории для создания нового городского кладбища. Ранее на территории планировалось возвести военный городок, однако изменившиеся потребности более не предполагают строительства в первоначально запланированном объеме.

”Отчуждение территории в пользу Таллинна не будет ограничивать оборонную деятельность в Мяннику. Расположенные в этом районе объекты для проведения учений — полигон Мяннику и стрельбище Кайтселийта — продолжат деятельность”, — сказал Лаанет.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт подчеркнул, что Таллинн всегда готов идти навстречу интересам государства и способствовать поиску решения.

”В то время как Государственный центр оборонных инвестиций заинтересован в развитии городков Юхкентали и Фильтри, Таллинн в будущем должен будет задуматься о создании нового кладбища. Путем сотрудничества мы сможем решить задачи, которые стоят как перед государством, так и перед городом”, — отметил Кылварт.

Согласно документу, в течение месяца с момента подписания протокола о добрых намерениях Министерство обороны установит в пользу города личное право пользования частью находящегося в ведении министерства участка по адресу Фильтри теэ, 12а, где расположена дорожка для легкого транспорта. Наряду с этим министерство и город продолжат сотрудничество по части составления детальных планировок городков Юхкентали, Фильтри и Рахумяэ. Помимо этого, стороны будут сотрудничать при разработке проекта перекрестка Тоонела теэ — Фильтри теэ, и с этой целью будет сформирована состоящая из специалистов рабочая группа.