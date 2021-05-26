26.05.2021, 16:12
Случайно оказавшийся на берегу Эмайыги мужчина прыгнул в реку и спас сверстника(2)
По словам Стена, когда он заметил нуждающегося в помощи человека, то ни секунду не колебался и прямо в одежде бросился тому на помощь.
"Я не думал о том, что вода может быть холодной, единственной мыслью было то, что я должен вытащить человека из воды. Так как мой дедушка был спасателем, то я довольно хорошо знаю, насколько решающей может быть в этих условиях каждая секунда для попавшего в воду человека", — сказал молодой человек.
Вместе с другими подоспевшими на место происшествия людьми Стен вытащил упавшего в воду молодого человека из воды и передал его медикам.