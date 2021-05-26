ЧП и криминал
26.05.2021, 16:12

Случайно оказавшийся на берегу Эмайыги мужчина прыгнул в реку и спас сверстника

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Сегодня в Тарту на берегу реки Эмайыги начальник Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа встретился с молодым человеком по имени Стен, чтобы поблагодарить его за мужественные действия. Несколько дней назад здесь же у Delta maja Стен спас своего упавшего в воду ровесника.

По словам Стена, когда он заметил нуждающегося в помощи человека, то ни секунду не колебался и прямо в одежде бросился тому на помощь.

"Я не думал о том, что вода может быть холодной, единственной мыслью было то, что я должен вытащить человека из воды. Так как мой дедушка был спасателем, то я довольно хорошо знаю, насколько решающей может быть в этих условиях каждая секунда для попавшего в воду человека", — сказал молодой человек.

Вместе с другими подоспевшими на место происшествия людьми Стен вытащил упавшего в воду молодого человека из воды и передал его медикам.

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