Министр финансов рекомендует концерну Eesti Energia воздержаться от инвестиций в завод сланцевого масла

Напомним, что 7 мая Тартуский окружной суд остановил планируемое Eesti Energia строительство завода сланцевого масла Enefit 280 в Ида-Вирумаа.

В апреле прошлого года была подана первая климатическая жалоба в истории Эстонии. Молодые активисты под именем MTÜ Loodusvõlu подали на завод сланцевого масла в суд. В своей жалобе они требовали, чтобы суд аннулировал выданное горуправой Нарва-Йыэсуу разрешение на строительство завода, а также обеспечил первичную правовую защиту.

Активисты указали на то обстоятельство, что выданное горуправой Нарвы-Йыэсуу разрешение на строительство противоречит международным климатическим и природоохранным соглашениям, а последствия не были оценены должным образом.

Тартуский окружной принял иск и обеспечил первичную правовую защиту. Это означает, что до окончательного судебного решения по поводу разрешения на строительство завода Eesti Energia не может вести работы по строительству.

Собственно строительство и все работы, связанные со строительной площадкой еще не начались.

Весной прошлого года правительство решило выделить Eesti Energia на строительство завода 125 миллионов евро в форме финансового вложения. Как признала министр, до смены в Эстонии правительства на завод было потрачено 3,6 млн евро.

К сегодняшнему дню объявлены тендеры на 80% инвестиций, но договоры на строительство еще не заключены. По состоянию на 1 июля на основании уже заключенных договоров необходимо сделать выплаты почти на 37 млн евро. Но вот теперь министр сообщила, что не рекомендует делать эти инвестиции до решения суда.

"Деятельность по строительству мы, конечно, не начнем до того, как не будет подтверждено разрешение на строительство. Мы представили суду дополнительные экспертные оценки, которые помогут судье вынести взвешенное и основанное на фактах решение", — сказал пресс-секретарь Eesti Energia Прийт Лутс.

Общая стоимость проекта оценивается в 321 миллион евро.