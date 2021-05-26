Зенев и Васильев дали нарвским защитникам мастер-класс

Судьбу матча на 19-й минуте решило мастерство ветеранов сборной Эстонии, легко разобравшихся с защитой нарвского клуба: с передачи Сергея Зенева мяч забил Константин Васильев. Окончательный результат на 86-й минуте установил Хенрик Оямаа.

Бегларишвили возглавил гонку бомбардиров

Обладатель Кубка Эстонии "Левадия" обыграла в гостях неуступчивый "Курессааре" - 3:2 (2:0). По ходу встречи лидер первенства был впереди с разницей в три мяча, но под занавес встречи едва не упустил свое преимущество.

Первый мяч в этой встрече забил Закария Бегларишвили, который возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии - на его счету 11 точных выстрелов.

"Калью" дважды отыгрался в Тарту

Тартуская "Таммека" дважды вела в счете дома против "Калью", но удержать преимущество не смогла - 2:2 (2:1).

Турнирную таблицу по-прежнему возглавляет "Левадия" - 31 очко. За ней следуют "Пайде" (27) и "Флора" (23), которая провела на четыре матча меньше конкурентов.

Следующий тур чемпионата страны на футбольных полях Эстонии пройдет 29-30 мая.