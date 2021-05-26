Не забыли подать декларацию? 14,7 млн евро переплаченного подоходного налога все еще ждут хозяев

По оценкам НТД, декларации о доходах ещё не предоставило 96 000 человек, которых ожидает возврат переплаченного подоходного на общую сумму 14,7 миллионов евро. По оценкам НТД, около 9 000 человек должны заплатить подоходный налог на общую сумму 2,4 миллиона евро.

По состоянию на сегодняшний день было предоставлено 729 000 деклараций, из которых 97,5% было предоставлено в электронном виде. Переплаченный подоходный налог был возвращён в размере 191 миллиона евро, к доплате назначено 67 миллионов евро. Возвращённый подоходный налог был направлен на пожертвование в сумме 182 000 евро.

Руководитель сферы обслуживания физических лиц и налогообложения их доходов НТД Грете Урбель сказала, что собственники инвестиционных счетов обязательно должны обратить внимание на предоставление деклараций о доходах, чтобы можно было предоставить также информацию о взносах. ”От этого будет зависеть сумма, которую можно будет снова снять со счёта, не облагаемого налогом. При необходимости декларацию о доходах можно подать и исправить задним числом в течение срока до трёх лет”, — сказала Урбель.

Декларацию о доходах можно предоставить до 31 мая в электронной среде e-MTA. Также открыты бюро обслуживания НТД, где действует правило по 25% заполняемости.

В случае вопросов, можно обратиться в НТД по электронным каналам и инфотелефонам. Позвонить можно по следующим номерам: для частных клиентов 880 0811; для клиентов, нуждающихся в таможенной информации, 880 0814; и для клиентов, нуждающихся в информации о налоговых услугах в электронном виде 880 0815; а также имеется возможность написать по э-почте: eraklient@emta.ee, tolliinfo@emta.ee или e-maks@emta.ee соответственно. Вопросы можно также задать посредством среды самообслуживания e-MTA (пункт меню ”Общение” или нижняя ссылка ”Отправляю письмо”).