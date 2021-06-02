Эстонский сленг и сокращения: автор молодежного блога составила список слов, которых не найти в словарях и учебниках

Эстонский сленг и сокращения, которые вы могли не знать:

Suva — всё равно, пофиг

Lamp/savi — (ükskõik) всё равно, пофиг

Mdea — (ma ei tea) я не знаю, используется ещё вариант mai tea

Numps — мило

Imo — (in my opinion) по-моему, по моему мнению. Да, я включила это в подборку, так как эстонцы используют огромное кол-во английского сленга, сокращений и поначалу это может вводить в заблуждение

prgu — (praegu) сейчас

pmst — (põhimõtteliselt) в принципе, принципиально

Kle — (kuule) слушай

Mhm — да, ага

Mkm — нет, неа

Rsk — (raisk) сволочь

Mdv — какого хрена

Rn — (right now) прямо сейчас

Dav — (davai) давай

Stx, sitax — (sittaks) используется, как усилитель значения. Например в контексте "ахренеть, как дорого" — "see on stx kallis"

Nq — (nagu) как, как бы

Pelama — играть в игры

Kopp on ees — устал от чего-то, что-то очень сильно достало, заколебался

Lic — (lihtsalt) просто, короче говоря

Ss — (siis) тогда, в то время

Nv — (nädalavahetus) выходные

Järka — (järgmine) следующий

Chillida, chillima — чиллить, отдыхать

Essa, essat korda — (esimene, esimest) первый

Lebo — просто, не сложно (обычно речь идет о какой-то задаче, действии)

Vms — (või midagi sellist) обычно ставится в конце фразы, означает "ну или что-то типа того"

Irw — (irvitama) хихикать, смущенно над чем-то смеяться, саркастично насмехаться

Rott — крыса. То же значение, что и в русском. Тот, кто ворует, берёт чужие вещи, ведёт себя нечестно. Иногда касается и тех, кто сплетничает.

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