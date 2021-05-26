Ученики муниципальных и частных школ получат дополнительную поддержку

"Дополнительные средства школам предназначены для того, чтобы учащиеся могли получить как можно больше помощи в соответствии со своими потребностями, — сказала министр образования и науки Лийна Керсна. — Очевидно, что во время дистанционного обучения у части учеников возникли пробелы в знаниях. Для того, чтобы их устранить, следует применять, насколько это возможно, индивидуальный подход".

Министр подчеркнула, что поддержка, которая может быть нужна учащемуся, может быть очень разной, и наилучшими возможностями для того, чтобы помочь ученику, располагают именно школы. Например может возникнуть потребность сформировать небольшие группы, организовать дополнительные уроки или повторить сложные темы. То, как использовать финансовую поддержку, решат сами школы.

Средства будут распределены между содержателями школ в соответствии с количеством учащихся. При расчете средств за основу было взято количество учащихся по состоянию на 10 ноября 2020 года. Размер дополнительной поддержки составляет 40 евро на одного ученика, общий объем дополнительной поддержки — 6 135 920 евро.

Помимо этого министерство по-прежнему поддерживает школы в снижении нагрузки на учителей. Договоры о сотрудничестве с программой учителей на замену, а также Таллиннским и Тартуским университетами продлят как минимум до конца нынешнего года. Весной студенты педагогических специальностей помогали школам в качестве дополнительных учителей, проведя примерно 2500 уроков, к концу июня будут проведены еще 2504 дополнительных уроков.

В приоритете министерства образования и науки в 2021-2024 годах работа над последствиями COVID-кризиса. На это министерство намерено направить все имеющиеся в распоряжении возможности и создать новые решения для как можно более скорого преодоления негативных последствий кризиса.