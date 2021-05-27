Количество платежных отпусков по кредиту значительно сократилось. Эстонию ждет приятный сюрприз?

В платежном отпуске находятся 774 компании и 330 домовладений. В конце марта платежный отпуск был у 849 компаний и 4484 домовладений. В конце июня прошлого года в платежном отпуске было 23 565 компаний и домовладений. Объем находящихся в платежном отпуске кредитов составляет на данный момент приблизительно 1% от общего числа кредитов домовладений и 3,4% от количества кредитов компаний.

Объем кредитов, долг по которым превышает 60 дней тоже сокращается, особенно среди домовладений, составляя на данный момент менее 0,4% от всего кредитного портфеля банков.

”Встречаем лето довольно уверенно. Экономика как Эстонии, так и других значимых для нас стран, преодолела коронакризис лучше, чем мы совсем недавно смели надеяться.

Экономический спад соседних с Эстонией стран и ее основных торговых партнеров в первом квартале 2021 года был скромнее, чем опасались. Вкупе с существующей экономической статистикой это дает надежду на то, что цифры ВВП Эстонии, которые будут вскоре опубликованы, станут приятным сюрпризом.

В целом можно сказать, что несмотря на временную остановку год назад, когда количество платежных отпусков по кредитам било рекорды и экономика, по сути, остановилась, адаптация была быстрой, и мы ждем быстрого восстановления экономики”, — прокомментировал статистику председатель правления Союза банков Аллан Парик.