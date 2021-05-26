ПОДКАСТ | Теперь над Беларусью никто не летает, кроме кукухи Лукашенко

"Видно, что самолет пытался вырваться с территории Беларуси, но ему это не удалось. До Литвы оставалось пару минут, значит, пилоты понимали прямую опасность, исходящую от истребителя армии Республики Беларусь. На сегодняшний день Ryanair не подтвердил информацию, что они знали, кого везут на борту. Да и при входе в самолет никто не представляется как политический беженец", — сказал директор Центра Европейских инициатив Евгений Криштафович. По его словам, раньше была подобная гипотетическая опасность захвата гражданского самолете над воздушным пространство Беларуси, но всерьез ее никто не рассматривал.

"История с девушкой задержанного Протасевича меня волнует. Она гражданка России, а государство смотрит на ситуацию сквозь пальцы. "Ну и ладно, пусть белорусы разберутся". Это страшный сигнал", — добавил Андрей Шумаков.

"Что дальше? Кто-то говорит, что нужны санкции. Кто-то говорит, что нужно ввести войска НАТО. Другие отвечают — главное, чтобы народ не пострадал. Кажется, без экономических и политических санкций уже не обойтись", — считает Виталий Бесчастный.

По мнению Криштафовича, приоритет номер один — безопасность большего количества людей. "Сейчас действует запрет полетов. Мы действительно не в безопасности, не обязательно быть врагом Лукашенко. Можно просто возвращаться домой над Беларусью и получить ракетой под хвост. Никто не защищен. Первое, что необходимо сделать — обеспечить безопасность полетов. Также НАТО необходимо начать консультации", — резюмировал он.