ФОТО | Центральная площадь Йыхви получит новый и современный облик

Вот уже несколько лет в воздухе витает вопрос: что же будет с построенным в 2005 году торговым центром Tsentraal на главной площади Йыхви? Теперь собственник здания — компания East Capital Real Estate — запускает масштабные строительные работы с целью придать новый и современный вид торговому центру и, в результате, представительной городской площади.

Строительные работы на центральной площади Йыхви начнутся в первой половине следующего года, в результате площадь будет закрыта для автомобильного движения. На площади появятся новое покрытие и мобильные скамейки, которые сделают центр Йыхви приятным и привлекательным местом времяпрепровождения как для туристов, так и для горожан.

По словам Аннели Мянд, руководителя Ида-Вируского региона East Capital Real Estate, владеющего торговым центром, для реновации сейчас оптимальное время: ”Обновленный центр и его привлекательный внешний вид определенно создадут гармоничное единое целое с городской площадью”.

Уже достигнуты соглашения с крупными арендаторами — в здании по-прежнему будет представлен супермаркет Rimi и откроет свои двери магазин товаров для интерьера JYSK. ”На первом этаже разместятся в основном магазины и услуги, на втором этаже — магазины и офисы, а на третьем появятся конференц-центр, офисный отель, гостевые апартаменты и дополнительные услуги, такие как тренажерный зал и небольшой СПА”, — рассказала Мянд об обновлениях в Tsentraal.

Строительные работы начнутся в ближайшее время и продлятся 3 года. На первом этапе будет обустроена наружная территория и построен магазин JYSK, который откроется этой осенью. К концу года будет обновлен фасад здания, который получит новую подсветку. На втором этапе, в течение следующего года, будут отремонтированы входы в центр и общественные зоны, а также построены тренажерный зал и современные офисы. На третьем, завершающем этапе в 2024 году к центру добавятся офисный отель, конференц-залы, гостевые апартаменты и сауны.



