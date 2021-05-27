В Эстонии набирает обороты масштабный рост цен

Издание приводит в пример, что цены на пиво на террасе паба Mad Murphy's, расположенного на Ратушной площади в Таллинне, по-прежнему начинается от трех с половиной евро, как и год назад. Однако порция картофеля фри стоит почти на 9% больше, чем в прошлом году. Греческий салат подорожал на 18%, а мороженое и вовсе на 45%.

Расположенный рядом ресторан Rae просит за венский шницель на 30% больше, чем в мае прошлого года.

В э-магазине Coop взбитые сливки Alma подорожали на пять процентов, творог — на семь, яйца большого размера Eggo на шесть процентов, а ржаной хлеб Leibur на 11%.

Табло на автозаправочных станциях сообщают, что литр бензина стоит 1,399 евро, что на 22% больше, чем год назад.

Примечательно, что центробанк Великобритании провел исследование, в котором в результате рассмотрения периода в несколько столетий пришел к выводу, что, как правило, цены начинали расти через год после начала пандемии.

С начала пандемии коронавируса прошел год и Департамент статистики Эстонии подтверждает: масштабный рост цен набирает обороны. Если еще в октябре индекс потребительских цен снизился на 1,5%, то в январе падение цен остановилось, а в апреле цены уже выросли на 1,9% по сравнению с прошлым годом.

По словам аналитика Банка Эстонии Каспара Оя, в некотором смысле рост цен обусловлен спросом. ”Во время кризиса люди склонны больше накапливать. На этот раз добавились и ограничения. Места общепита были закрыты, спа, бассейны, спортивные клубы, увеселительные заведения, границы многих государства тоже закрыты. Те, кто не лишился работы и мог работать дома, заметили, что их расходы уменьшились. Остались лишние деньги”, — пояснил эксперт.