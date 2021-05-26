ВИДЕО | Кийк: с середины июня можно будет отменить обязательство носить маски

Ханна Сепп заверила, что заболеваемость снижается. Текущий темп снятия ограничений был достаточно осторожным, поэтому удалось избежать скачка заражений. Утром показатель заражения R составлял 0,84. Если он останется на таком же уровне, то к середине июня новых случаев заражения коронавирусом будет между 100 и 200 в день.

По словам Сепп, хуже всего ситуация в Ида-Вирумаа, Валгамаа, Тартумаа и Пярнумаа, но на прошлой неделе заболеваемость выросла только в Валгамаа.

Сейчас 40% новых случаев заражения происходят в кругу семьи, а 30% новых случаев невозможно определить источник заражения.

На прошлой неделе было завезено 45 случаев коронавируса, больше всего из Финляндии и Турции. Из России был завезен индийский штамм. У одного человека был обнаружен бразильский штамм. Пока что он никого не заразил.

На прошлой неделе скончались 14 человек, их средний возраст составил 76 лет. У всех из них были сопутствующие заболевания. Однако число летальных исходов сокращается.

Танель Кийк добавил, что сокращается и число пациентов, нуждающихся в госпитализации — по сравнению с пиком, оно сократилось в четыре раза. К Ивановой ночи число пациентов с коронавирусом в больницах должно опуститься ниже сотни.

Он добавил, что пока еще в Эстонию не поступило достаточное количество вакцин, отвечающее спросу, в первую очередь, у людей младше 50 лет. По словам Кийка, пока что продолжится вакцинация переболевших коронавирусом одной дозой вакцины.

Кийк сообщил, что сейчас самый серьезный этап пандемии, кажется, пройден.

Марек Сеэр рассказал, что на выходных в дигитальной регистратуре было забронировано 30 тысяч номерков на вакцинацию. Сейчас еще есть несколько тысяч свободных мест.

На неделях, что начинаются с 7 и 14 июня, планируется добивать еще свободное время для вакцинирования. Объемы зависят от поступления вакцины: Pfizer сократил поставки на 10 тысяч, то есть 7 июня вместо 55 тысяч придет только 45 тысяч доз.