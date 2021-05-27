Таллиннские велосипедные дорожки отнимут городское пространство у автомобилей

Во вторник в центре Таллинна на улицах Гонсиори и Петроолеуми началось строительство отдельных велосипедных дорожек. Тем самым реализуется многолетнее пожелание велосипедистов иметь безопасный путь в центр города. До сей поры таллиннская сеть велосипедных дорожек подвергалась критике из-за того, что они развивались больше на окраинах, а в центре носят фрагментарный характер, непродуманны и иногда просто опасны.

На прошлой неделе столичная мэрия представила проект новой сети велосипедных дорожек, которая должна была исправить ситуацию и создать в центре города более плотную и связанную между собой сеть. В некоторых местах власти намерены в этих целях урезать проезжую часть и парковочное пространство для автомобилей, иначе втиснуть в городское пространство отдельные дорожки для велосипедистов не удастся.

К примеру, исчезнут на площади Вабадузе у здания горуправы места парковки для работников мэрии, также урежут парковочные места на Нарвском шоссе между бывшим офисом Danske pank и площадью Виру. Где тротуары пошире, то место для велосипедных дорожек возьмут у пешеходов.

Эксперт по дорожному движению Марек Раннала считает, что планируемые решения — первый серьезный шаг в сторону создания сети велосипедных дорожек. "Всегда хочется большего, но это уже реальное решение", — сказал он.

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков пояснил, что нынешние решения останутся до предстоящей капитальной реконструкции улиц в центре города, когда появятся уже постоянные. Велосипедные дорожки проходят по запланированным в "Таллиннской велосипедной стратегии 2018-2028" трассам. "Велосипедная стратегия — план, составленный лучшими в своей области профессионалами, как создать для велосипедистов удобную и безопасную возможность передвигаться по всему городу", — сказал Новиков.