Таллиннские велосипедные дорожки отнимут городское пространство у автомобилей(1)
Во вторник в центре Таллинна на улицах Гонсиори и Петроолеуми началось строительство отдельных велосипедных дорожек. Тем самым реализуется многолетнее пожелание велосипедистов иметь безопасный путь в центр города. До сей поры таллиннская сеть велосипедных дорожек подвергалась критике из-за того, что они развивались больше на окраинах, а в центре носят фрагментарный характер, непродуманны и иногда просто опасны.
На прошлой неделе столичная мэрия представила проект новой сети велосипедных дорожек, которая должна была исправить ситуацию и создать в центре города более плотную и связанную между собой сеть. В некоторых местах власти намерены в этих целях урезать проезжую часть и парковочное пространство для автомобилей, иначе втиснуть в городское пространство отдельные дорожки для велосипедистов не удастся.
К примеру, исчезнут на площади Вабадузе у здания горуправы места парковки для работников мэрии, также урежут парковочные места на Нарвском шоссе между бывшим офисом Danske pank и площадью Виру. Где тротуары пошире, то место для велосипедных дорожек возьмут у пешеходов.
Эксперт по дорожному движению Марек Раннала считает, что планируемые решения — первый серьезный шаг в сторону создания сети велосипедных дорожек. "Всегда хочется большего, но это уже реальное решение", — сказал он.
Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков пояснил, что нынешние решения останутся до предстоящей капитальной реконструкции улиц в центре города, когда появятся уже постоянные. Велосипедные дорожки проходят по запланированным в "Таллиннской велосипедной стратегии 2018-2028" трассам. "Велосипедная стратегия — план, составленный лучшими в своей области профессионалами, как создать для велосипедистов удобную и безопасную возможность передвигаться по всему городу", — сказал Новиков.
По его словам, для этого к лету будут готовы решения, которые можно осуществить без масштабных проектировочных работ и которые быстро бы улучшили возможности для поездок на велосипеде. На основании этих быстрых решений в дальнейшем можно будет повышать качество велосипедных дорожек, к примеру заменять дорожное покрытие или перестраивать автобусные остановки.
"В ходе масштабного ремонта и реконструкции дорог предусматривается и велосипедная инфраструктура. Каждый раз, когда город предпринимает какую-либо основательную реконструкцию, то планируется и отдельные велосипедные дорожки. Мы всё время открыты для предложений", — добавил Новиков.
Новиков выразил надежду, что работы завершатся к августу. Их темп зависит и от погоды.
Со следующего года Таллинн сможет использовать для строительства велосипедных дорожек в центре столицы и выделенные на эти цели Европейским фондом регионального развития 42 млн евро, из которых часть получат Тарту и Пярну.
И всё же планируемое решение Раннала не считает идеальным. Сейчас велосипедная дорожка предполагает движение по ней в обе стороны. Это вызовет путаницу у водителей и пешеходов, которые должны быть готовы, что велосипедисты могут появиться с любой стороны. Особенно опасно это не перекрестках. Как говорит Раннала, было бы лучше, если бы с каждой стороны дороги была бы отдельная велосипедная дорожка, но такое решение быстро не осуществить.