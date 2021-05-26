ВИДЕО | Вице-мэры рассказали о биоотходах и будущем кружков по интересам

В пресс-конференции примут участие вице-мэры Айвар Рийсалу и Вадим Белобровцев.

"К концу 2023 году все самоуправления должны обеспечить сортировку биоотходов. Это важно, так как из биоотходов можно делать компост, либо производить биогаз. Мы закупим 40 000 контейнеров для горожан", — сказал Рийсалу.

По его словам, контейнеры сначала раздадут тем домам, где больше 10 квартир. Потом выделят и другим товариществам.

"Мы все уже более года живем в странной и нервной ситуации. Наши действия ежедневного ограничены. Сейчас ограничения спадают, ситуация становится лучше. Таллинн сделает кампанию по рекламе Таллинна для таллиннцев и других жителей Эстонии. Это помогло в Рождественское время, поможет и сейчас", — добавил вице-мэр.

Цель: увеличить количество посетителей мероприятий, музеев, достопримечательностей, кафе Таллинна. Конкретной темы кампании нет, в фокусе будут различные районы, концерты, активный отдых, гастрономические впечатления.

Будут введены специальные акции для увеличения количества ночевок в таллиннских гостиницах. Например, бесплатный третий день после бронирования двух ночей в гостинице.

"Правительство выбрало путь жесткой экономии. Одна из мер — двукратное сокращение финансирования образования по интересам, которое ежегодно выделялось местным самоуправлениям. Это была неожиданная новость. В целом такой шаг встретили негативно. Понятно, что ситуация сложная из-за коронакризиса. Но нужно понимать, что семьям с детьми тоже тяжело, начинать экономить на детских занятия по интересам нам кажется неправильным. Для Таллинна подобный шаг будет означить минус в размере 640 000 евро, это достаточно большая сумма.

Родители спрашивают, что будет дальше. У нас около 10 000 детей занимаются в муниципальных кружках. Еще 15 000 в общих. Беспокойство родителей понятно. Как уже говорил мэр Михаил Кылварт, ни один кружок не будет закрыт. Мы об этом позаботимся", — заявил Белобровцев.

Какие планы на 1 июня — День защиты детей?

Это день столица традиционно отмечала масштабно. Сейчас еще существуют ограничения, поэтому больших мероприятий не будет. "Мы предлагаем посещать бесплатные городские музеи, Зоопарк, Ботанический сад. Во многих местах будет спецпрограмма. Кроме того первого июня во всех детсадах пройдет общий Певческий праздник. В этом году работники детсадов решили сделать это виртуально, каждый детский сад снимает видео и потом его покажут остальным.