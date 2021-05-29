Председатель КТ подделал подпись умершего жильца и завладел его квартирой. Справедливость восторжествовала только через десять лет

Председатель квартирного товарищества Виталий Вестеринен (46) (тезка шоумена Виталия Вестеринена — прим.ред.) предоставил нотариусу завещание, по которому все имущество Харри завещал ему.

Позже выяснилось, что завещание было подделано и подпись не принадлежала умершему. Также были подделаны завещания других людей: Полины, Лейды и Хильи. Все случаи были связаны либо с самим Вестериненом, либо с его матерью Лидией Сергеевой (73), занимающейся недвижимостью.

Сантехники Роман и Сергей, которые якобы находились на месте в момент подписания завещаний, практически ничего не знали. Они сказали, что осуществляли в доме ремонтные работы, когда им велели подписать какие-то бумаги. Хотя в подделке данных завещаний сомневаться не приходилось, расследование оказалось для полиции и прокуратуры непосильным. Уголовное дело было прекращено в 2017 году в связи с истечением срока давности и бездоказательностью.

Председатель КТ Вестеринен был даже объявлен в розыск, но его не нашли, а сам он в полицию не явился.

Поскольку фальсификация этого завещания в итоге была доказана и у Харри не было наследников, его имущество по закону перешло к городу Таллинн. Однако квартиру тогда город так и не получил, поскольку Вестеринен подарил ее фирме своей матери Scaeva.

Таллинн подал на Scaeva в суд, который закончился в апреле этого года. Спустя более десяти лет после смерти Харри город стал владельцем квартиры. Аналогичные однокомнатные квартиры в этом доме выставлены на продажу за более чем 30 000 евро.