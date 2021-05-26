"Дядя пришел и выстрелил в маму". У детей погибшей на Юмера женщины остались в памяти очки и шапка убийцы

ARMASTUS: Polina tuli armastuse pärast Venemaalt Eestisse, pärast abielulahutust oli pühendunud ema oma kahele väikesele lapsele.
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5 января вечером в подъезде многоквартирного дома на улице Юмера в Ласнамяэ Мати (80) три раза выстрелил в мать-одиночку Полину (36), тем самым навсегда разрушив спокойную жизнь ее семьи. Какая сумма может возместить моральный ущерб маленьким детям, которые видели собственными глазами смерть матери?
В результате четырехлетняя дочь и шестилетний сын Полины остались без матери. Дети переехали в новую семью их отца Максима. Максим и его новая жена Олеся в одночасье стали родителями большой семьи.
85-летняя жена стрелка и его дочь живут в квартире, которой владеет Мати. Теперь же Максим, отец оставшихся без матери детей, требует арестовать квартиру для гарантии гражданского иска.
5 января вечером Максим уже как второй день был в Финляндии на новом рабочем месте, когда ему около половины восьмого позвонил его шестилетний сын по видеосвязи. Отец увидел полные страха глаза ребенка.
"Папа, что мне делать? Дядя пришел и выстрелил в маму", — сказал Максиму сын и навел камеру телефона тело Полины, которой лежало в коридоре квартиры.
Максиму очень сложно вспоминать тот вечер, в особенности потому, что он не мог ничего сделать. Детям он велел идти в комнату и смотреть мультики, чтобы они успокоились. В тот момент мужчина еще не понимал, что в этот вечер его жизнь полностью изменилась.