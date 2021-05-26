Лукашенко впервые прокомментировал посадку самолета Ryanair в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действовал в рамках законодательства в инциденте с посадкой самолета Ryanair, после которой задержали экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом он сказал на встрече с парламентариями.

”Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам”, — заявил президент (цитата по телеканалу ОНТ).

По его словам, сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии, его одновременно получили аэропорты Афин, Вильнюса и Минска. После того, как оно было передано, экипаж, по словам Лукашенко, ”советовался с хозяевами самолета”, а также аэропортом в Вильнюсе, однако принял решение сажать борт в Минске.

Президент также опроверг сообщения о том, что поднятый по тревоге дежурный МиГ-29 принуждал лайнер Ryanair к посадке и назвал их ”абсолютной ложью”. По его словам. задача истребителя — обеспечивать связь и выводить пассажирский самолет на посадку в случае критической ситуации.

”Дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам. Дело еще и в том, о чем мы не говорим, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны”, — пояснил Лукашенко.

Помимо этого, Лукашенко прокомментировал слова главы Ryanair Майкла О'Лири, о том, что на борту севшего самолета могли быть агенты КГБ. Лукашенко заявил, что в Минске сошли три человека, чтобы не возвращаться из Вильнюса, однако из них, по его словам, сделали агентов КГБ.