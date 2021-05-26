В Ласнамяэ из-за съемок российско-эстонского фильма "Минск" по ночам будут слышны взрывы

"Сообщаем, что в период 26.05-31.05 в 23:00-04:00 в Ласнамяэ будут проходить съемки фильма ”Минск”, который будет сниматься при сотрудничестве Эстонии и России. Будут спецэффекты: взрывание бомб, выстрелы из пистолета, белая дымовая завеса", — предупреждают стражи порядка.