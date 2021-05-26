26.05.2021, 12:13
В Ласнамяэ из-за съемок российско-эстонского фильма "Минск" по ночам будут слышны взрывы(10)
Foto: Priit Simson
Ида-Харьюское отделение полиции сообщает, что в течение недели в столичном районе Ласнамяэ в связи со съемками фильма по ночам можно будет слышать взрывы.
"Сообщаем, что в период 26.05-31.05 в 23:00-04:00 в Ласнамяэ будут проходить съемки фильма ”Минск”, который будет сниматься при сотрудничестве Эстонии и России. Будут спецэффекты: взрывание бомб, выстрелы из пистолета, белая дымовая завеса", — предупреждают стражи порядка.
Наиболее конкретные места — это перекресток Маяка-Палласти, расположенные в непосредственной близости многоквартирные дома Катусепапи, 13, Катусепапи, 16 и Маяка, 47, а также гимназия Паэ.