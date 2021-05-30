Новое шокирующее исследование: почти 170 000 жителей Эстонии подвергались в детстве сексуальному насилию

В последнее время стали известны несколько историй о сексуальных домогательствах и недостойном обращении с детьми в спортивных секциях, особенно в футбольных. Если одна жертва осмелится заговорить о проблеме, смогут это сделать и другие.

Проведённое в апреле исследование было посвящено тем случаям сексуального насилия, когда жертвой был ребёнок, а преступником — взрослый. Оказалось, что такое воспоминание из детства есть у каждого шестого жителя Эстонии. В этом исследовании не учитывались дети, подвергшиеся сексуальному насилию со стороны сверстников. А такие тоже есть.

По словам Вирве Кассь, эксперта Департамента социального страхования по вопросам насилия в семье, ”результат” в 170 000 человек вполне логичен. ”Я не удивлюсь, если эта цифра ещё больше, — сказала она. — Факт сексуального насилия до сих пор очень тщательно скрывают”.