Новости Эстонии
30.05.2021, 19:34

Новое шокирующее исследование: почти 170 000 жителей Эстонии подвергались в детстве сексуальному насилию

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Большинство из тех, кто в детстве пострадал от насилия, никому об этом не рассказывают, потому что не понимают, что произошло.
Анна Теэле Орав

В последнее время стали известны несколько историй о сексуальных домогательствах и недостойном обращении с детьми в спортивных секциях, особенно в футбольных. Если одна жертва осмелится заговорить о проблеме, смогут это сделать и другие.

Проведённое в апреле исследование было посвящено тем случаям сексуального насилия, когда жертвой был ребёнок, а преступником — взрослый. Оказалось, что такое воспоминание из детства есть у каждого шестого жителя Эстонии. В этом исследовании не учитывались дети, подвергшиеся сексуальному насилию со стороны сверстников. А такие тоже есть.

По словам Вирве Кассь, эксперта Департамента социального страхования по вопросам насилия в семье, ”результат” в 170 000 человек вполне логичен. ”Я не удивлюсь, если эта цифра ещё больше, — сказала она. — Факт сексуального насилия до сих пор очень тщательно скрывают”.

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