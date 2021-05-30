Новое шокирующее исследование: почти 170 000 жителей Эстонии подвергались в детстве сексуальному насилию

В последнее время стали известны несколько историй о сексуальных домогательствах и недостойном обращении с детьми в спортивных секциях, особенно в футбольных. Если одна жертва осмелится заговорить о проблеме, смогут это сделать и другие.
Проведённое в апреле исследование было посвящено тем случаям сексуального насилия, когда жертвой был ребёнок, а преступником — взрослый. Оказалось, что такое воспоминание из детства есть у каждого шестого жителя Эстонии. В этом исследовании не учитывались дети, подвергшиеся сексуальному насилию со стороны сверстников. А такие тоже есть.
По словам Вирве Кассь, эксперта Департамента социального страхования по вопросам насилия в семье, ”результат” в 170 000 человек вполне логичен. ”Я не удивлюсь, если эта цифра ещё больше, — сказала она. — Факт сексуального насилия до сих пор очень тщательно скрывают”. Официальная статистика этого преступления растёт год от года, но это говорит о том, что люди всё чаще набираются смелости обращаться в полицию, и рассказывать, в том числе, о случаях насилия, произошедших несколько лет назад.
Самый печальный результат
В Эстонии почти 58 000 человек в детстве принуждали вступить в половую связь со взрослыми. По словам Вирве Кассь, предыдущие опросы не показывали целых 6%, число оставалось близким к 1%. Вероятно, это связано с тем, что люди впервые проходили онлайн-интервью, а это значит, что они были более склонны рассказывать о своём опыте.
Из этих 58 000 опрошенных 43% были в ситуации, когда к сексуальной связи их пытался склонить знакомый мужчина, 40% — незнакомый.
Респондентов также просили уточнить, в какой ситуации знакомый или незнакомый человек относился к ним ненадлежащим образом. Были истории о том, что друзья родителей ребёнка жестоко обращались с ним прямо у него дома, о том, как 12-летнего ребёнка в переулке поймал и попытался над ним надругаться незнакомец. ”Он вырвался, убежал домой, но никому об этом не рассказал, потому что чувствовал в случившемся свою вину, — рассказывает Кассь. — И да, если речь идёт о незнакомом человеке, то это расценивается как уличное нападение”.
Также было выявлено, что 2% респондентов в возрасте 15–74 лет, то есть почти 20 000 человек, подверглись сексуальному насилию в прошлом году. Для департамента социального страхования оказалось неожиданностью, что за прошлый год подвергся сексуальному насилию и 1% мужчин. И для женщин, и для мужчин наибольшую опасность представляют их нынешние партнёры.
Исследование также показало, что подвергшиеся в детстве сексуальному насилию чаще всего сталкивались с ним и во взрослом возрасте. ”Тот, кто, будучи ребёнком, не получил помощи, с большей вероятностью попадёт в такую же ситуацию, — прокомментировала Пилле Алавер, глава службы поддержки пострадавшим от сексуального насилия. — Самооценка этих людей часто бывает очень и очень низкой. Словно они поддаются мысли, что им это суждено и это является частью их жизни”.
Злоумышленник хитёр
Алавер говорит, что злоумышленники очень и очень коварны и всегда выбирают самых слабых жертв. ”Если говорить о детях, то всегда можно найти того, у кого тяжёлые семейные отношения, родители в разводе, в семье злоупотребляют алкоголем и насилием, до ребёнка никому нет дела. Таким человеком легко манипулировать. То же самое происходит и во взрослой жизни: если вы чувствуете себя неуверенно или находитесь в плохом состоянии, вы являетесь более лёгкой добычей”.
В прошлом Алавер была главой службы защиты детей Северной префектуры, и на основании своего опыта рассказала, что, если обидчик является членом семьи, пережитое чувство предательства и злоупотребления может быть более глубоким, чем в случае с незнакомым человеком. ”Очень сложно понять и осознать, почему же со мной это сделали. Ведь от незнакомца мы не ждём, что он будет вести себя с нами хорошо. А в случае с любимым человеком мы ожидаем именно этого”. Ей известно несколько случаев, когда насильником оказался отчим.
Был случай, когда над девочкой надругался отчим, и, когда она ушла из дома, выяснилось следующее. ”Мать знала, — сказала Алавер. — Но не вмешалась, потому что не могла справиться с собой. В семье были проблемы с алкоголем. Из-за этого подобный случай становится ещё хуже: это словно подвергнуться насилию со стороны двух человек. Если мать не вмешивается, это ужасно, потому что тогда вообще не остаётся никого, кто мог бы помочь. Это двойное предательство”.
Специалисты департамента заметили, что, когда в СМИ освещается тема сексуального насилия, повышается количество обращений в службу поддержки. ”Это даёт уверенность в том, что я не единственный, что я не одинок. Многие хранят этот секрет всю оставшуюся жизнь и полагают, что ни с кем другим не случается подобных мерзостей и ужасов. Вот почему так важно говорить на эти темы”, — подчеркнула Вирве Кассь.
Пилле Алавер знакома с женщиной, которая, уйдя от своего жестокого мужа, обратилась в полицию, а оттуда её направили в службу поддержки пострадавших Департамента социального страхования. ”Она говорила, что это спасло ей жизнь, — рассказала Алавер. — Поначалу этот шаг кажется жутким и трудным, но на самом деле, когда человек получает поддержку, ситуация изменяется к лучшему”.
”Если говорить о преступлениях сексуального характера, то, прежде чем полиция узнаёт о факте совершения насилия, оно в среднем длится в течение трёх лет, — сказала Брит Таммисте, советник аналитической службы Департамента уголовной политики Министерства юстиции. — Поскольку это держится в тайне в течение долгого времени, очень важно иметь возможность отреагировать быстро. Иногда взрослые продолжают издеваться над детьми только из-за того, что последние не осознают, что происходит”. По словам Таммисте, большинство детей не может рассказать об акте жестокости сразу же после его совершения, потому что у них недостаточно знаний, чтобы распознать насилие. Здесь речь идёт уже о профилактической деятельности, включающей в себя и работу с детьми.
Из нескольких исследований ей известно, что с детьми, с подростками жестоко обращаются не только взрослые, но и их сверстники. К счастью, службы поддержки пострадавших от насилия сейчас являются лучшими из когда-либо существовавших. В последние годы ежедневной работой Таммисте стало уделять большое внимание предотвращению домогательств в сфере спорта. По её словам, возможно, именно поэтому в последнее время стали так часто говорить о насилии в этой области. ”Скорее всего, многое ещё не раскрыто”, — отметила она и добавила, что понимание того, как правильно реагировать в таких случаях, укрепляется, но люди всё ещё многого не осознают.
Обращаться в полицию нужно всегда
Если человек, работающий в организации, например, в спортивном клубе, подозревает, что имеет место быть жестокое обращение с детьми, он должен уведомить об этом полицию, поскольку это не является внутренней проблемой этой организации, — необходимо сообщить о том, что есть ребёнок, нуждающийся в помощи или находящийся в опасности, отметила Таммисте. ”До сих пор у людей остаются сомнения, нужно ли это делать, — сказала она. — Если до этого и мыслей не было о том, как реагировать на случаи сексуального насилия, то подобный случай может стать шоком, и человек не будет знать, как себя вести. Особенно, если насильник кажется очень приятным человеком. Но в таком случае нужно помнить о том, что самое главное — это благополучие ребёнка”.
Для предотвращения случаев домогательств в спортивных клубах Таммисте предлагает ввести правило, согласно которому тренер не должен проводить время со спортсменами вне тренировок. То же самое правило можно ввести и в других клубах по интересам, например, выпустить постановление, что учащихся нельзя приглашать к себе домой. Эти правила изначально помогут предотвратить насилие.
По словам Таммисте, необходимо следить за тем, чтобы информация о предотвращении жестокого обращения была известна не только руководству клуба или тренерам, но и напрямую доходила до детей. В настоящее время Министерство юстиции вместе с партнёрами разрабатывает соглашение о деятельности по предотвращению насилия на 2021-2025 годы. В данном соглашении изложены условия и приоритеты, на которые необходимо обратить внимание в течение последующих пяти лет, в том числе в области предотвращения сексуального насилия в отношении детей. Одна из инициатив, над которой в настоящее время министерство работает совместно с Институтом развития здравоохранения и другими партнёрами, — это разработка визуальных обучающих материалов и видеороликов для детей младшего возраста. Ничего подобного в Эстонии раньше не делали. Для детей на эту тему ранее были подготовлены лишь аудиокниги.
Министерство юстиции совместно с Эстонским фондом антидопинговой и спортивной этики недавно составило совершенно новое руководство по распознаванию домогательств в спортивной сфере. ”Вероятность того, что в этой сфере домогательства могут проявляться чаще, чем в других, очень велика”, — отметила Таммисте.
Министерство рассылает информационные листки спортивным организациям, но неизвестно, сколько именно клубов их получили.