Новое шокирующее исследование: почти 170 000 жителей Эстонии подвергались в детстве сексуальному насилию

Респондентов также просили уточнить, в какой ситуации знакомый или незнакомый человек относился к ним ненадлежащим образом. Были истории о том, что друзья родителей ребёнка жестоко обращались с ним прямо у него дома, о том, как 12-летнего ребёнка в переулке поймал и попытался над ним надругаться незнакомец. ”Он вырвался, убежал домой, но никому об этом не рассказал, потому что чувствовал в случившемся свою вину, — рассказывает Кассь. — И да, если речь идёт о незнакомом человеке, то это расценивается как уличное нападение”.

В Эстонии почти 58 000 человек в детстве принуждали вступить в половую связь со взрослыми. По словам Вирве Кассь, предыдущие опросы не показывали целых 6%, число оставалось близким к 1%. Вероятно, это связано с тем, что люди впервые проходили онлайн-интервью, а это значит, что они были более склонны рассказывать о своём опыте.

По словам Вирве Кассь , эксперта Департамента социального страхования по вопросам насилия в семье, ”результат” в 170 000 человек вполне логичен. ”Я не удивлюсь, если эта цифра ещё больше, — сказала она. — Факт сексуального насилия до сих пор очень тщательно скрывают”. Официальная статистика этого преступления растёт год от года, но это говорит о том, что люди всё чаще набираются смелости обращаться в полицию, и рассказывать, в том числе, о случаях насилия, произошедших несколько лет назад.

Проведённое в апреле исследование было посвящено тем случаям сексуального насилия, когда жертвой был ребёнок, а преступником — взрослый. Оказалось, что такое воспоминание из детства есть у каждого шестого жителя Эстонии . В этом исследовании не учитывались дети, подвергшиеся сексуальному насилию со стороны сверстников. А такие тоже есть.

В последнее время стали известны несколько историй о сексуальных домогательствах и недостойном обращении с детьми в спортивных секциях, особенно в футбольных. Если одна жертва осмелится заговорить о проблеме, смогут это сделать и другие.

Также было выявлено, что 2% респондентов в возрасте 15–74 лет, то есть почти 20 000 человек, подверглись сексуальному насилию в прошлом году. Для департамента социального страхования оказалось неожиданностью, что за прошлый год подвергся сексуальному насилию и 1% мужчин. И для женщин, и для мужчин наибольшую опасность представляют их нынешние партнёры.

Исследование также показало, что подвергшиеся в детстве сексуальному насилию чаще всего сталкивались с ним и во взрослом возрасте. ”Тот, кто, будучи ребёнком, не получил помощи, с большей вероятностью попадёт в такую же ситуацию, — прокомментировала Пилле Алавер, глава службы поддержки пострадавшим от сексуального насилия. — Самооценка этих людей часто бывает очень и очень низкой. Словно они поддаются мысли, что им это суждено и это является частью их жизни”.

Злоумышленник хитёр



Алавер говорит, что злоумышленники очень и очень коварны и всегда выбирают самых слабых жертв. ”Если говорить о детях, то всегда можно найти того, у кого тяжёлые семейные отношения, родители в разводе, в семье злоупотребляют алкоголем и насилием, до ребёнка никому нет дела. Таким человеком легко манипулировать. То же самое происходит и во взрослой жизни: если вы чувствуете себя неуверенно или находитесь в плохом состоянии, вы являетесь более лёгкой добычей”.

В прошлом Алавер была главой службы защиты детей Северной префектуры, и на основании своего опыта рассказала, что, если обидчик является членом семьи, пережитое чувство предательства и злоупотребления может быть более глубоким, чем в случае с незнакомым человеком. ”Очень сложно понять и осознать, почему же со мной это сделали. Ведь от незнакомца мы не ждём, что он будет вести себя с нами хорошо. А в случае с любимым человеком мы ожидаем именно этого”. Ей известно несколько случаев, когда насильником оказался отчим.