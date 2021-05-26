ВОЗ: жертв коронавируса в два-три раза больше, чем гласит статистика

Более того, в своем очередном ежегодном отчете о состоянии глобального здоровья эксперты ВОЗ делают вывод, что реальные показатели смертности могут быть в два-три раза выше, чем официальные данные, согласно которым к настоящему моменту от коронавируса скончались 3,4 млн человек.

В отчете также сказано, что пандемия СOVID-19 продолжает серьезно угрожать здоровью и благосостоянию людей во всем мире, поскольку 90% стран сообщают о серьезных перебоях в обеспечении населения жизненно важными медицинскими услугами.

В зоне особого риска оказалась часть малоимущего населения, которая живет в наиболее густонаселенных районах.

Как вычислялся уровень смертности от коронавируса?



ВОЗ указывает, что некоторые страны не могут систематически и точно оценивать число смертей, поэтому им приходится заполнять пробелы при помощи ориентировочных подсчетов. Они делают их с помощью различных статистических методов с привлечением мнения экспертов и реальных данных.

Чтобы сделать подсчет смертности более согласованным, ВОЗ создала специальную группу советников, которые вырабатывают общие методы оценки неучтенных смертей от СOVID-19, в том числе тех, что были связаны с заражением косвенно. В группу вошли ведущие демографы, эпидемиологи, специалисты по данным и статистике из разных стран мира.

Эксперты разработали модель подсчета для каждой страны с учетом региональных особенностей и заключили, что число неучтенных смертей за 2020 год в Северной и Южной Америке составляет 1,34-1,46 миллионов, а в Европе - 1,11-1,21 млн. Это, соответственно, на 60% и 50% выше официальных данных.

Американское исследование



В начале мая ученые из Университета Вашингтона обнародовали исследование, согласно которому общая статистика смертности в мире в два раза превышает официальную, то есть число умерших почти повсеместно подсчитывается неправильно. В научной работе утверждается, что общее число людей, скончавшихся от СOVID-19, составляет не менее 6,9 млн.