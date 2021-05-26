Экономист: ускоряющийся в этом году рост цен немного утихнет в следующем(7)
Центральный банк Германии недавно объявил, что в конце года возможно временное повышение цен на целых 4%, что вдвое превысит апрельский показатель. Главный экономист Luminor отметил, что Германия на этот раз в качестве исключения находится в списке европейских стран с наиболее быстрым ростом цен, поскольку на цены в этом году повлияют налоговые изменения, включая прошлогоднее снижение налога с оборота, и налог на эмиссию углерода в транспортном и энергетическом секторах, введённый с начала этого года.
Однако, по словам Тыну Пальма, давление на мировые цены сегодня в основном связано с ценами на энергоносители и сырьё, в то время как ожидания базовой инфляции остаются невысокими. Как отметил главный экономист, рост биржевых цен на металлы, который достиг рекордных высот, в последние дни несколько замедлился в ответ на шаги Китая по сдерживанию чрезмерного аппетита инвесторов к риску и их вклада в рост цен.
Быстро восстанавливающийся спрос в промышленности и строительном секторе приводит к росту цен на материалы
Ценовое давление сейчас в первую очередь испытывают производители, которые импортируют и используют сырье. По словам Пальма, давление на цены производителей сегодня иногда сопоставимо с периодом после мирового финансового кризиса, потому что из-за оживления экономики и бюджетного стимулирования предложение пока не успевает за спросом.
”Цены на строительные материалы подстёгивает оживление мировой промышленности и строительного сектора. В зоне евро строительный сектор вырос в марте на значительные 18,3% в годовом сравнении. В то же время есть признаки того, что объёмы производства металла в Китае снова начали расти, и, кроме того, более умеренное увеличение новых кредитов может помочь в некотором снижении ценового давления на сырье, используемое в строительстве”, — пояснил Пальм.
По словам Тыну Пальма, рост цен в энергетическом и сырьевом секторах продолжится вместе с более быстрым экономическим ростом, но необычайно быстрый рост цен, выражаемый двузначными числами, в следующем году замедлится.
Годовой рост цен производителей в Китае и Германии достиг рекордных 6,8% и 5,2% в апреле этого года. В Эстонии цены производителей также выросли на 6,8% из-за цен на сырье. ”Рост цен производителей лишь немного ниже пика роста цен после мирового финансового кризиса, который в марте 2011 года ограничился 7,6% в Китае и 6,2% в Германии. В то же время маловероятно, что такой быстрый рост цен на рынке сырья продолжится и через год, потому что более высокий уровень цен приведёт к увеличению предложения, а также к охлаждению спроса в некоторых секторах”, — пояснил Пальм.
Услуги дорожают вслед за товарами
Рост цен на товары изначально будет опережать рост цен на услуги, поскольку производство товаров будет ограничиваться более высокими ценами на сырьё и скопившимися заказами. По словам Пальма, по мере открытия экономики спрос всё больше будет смещаться с товаров на услуги с более умеренным ростом цен, поскольку он меньше зависит от волатильных цен на сырьевые товары и больше связан с ростом заработной платы. ”Правда, например, в Германии рост цен на парикмахерские и другие подобные услуги составил в апреле 6%, но это связано с очень низкой прошлогодней базой для сравнения”, — сказал главный экономист, имея в виду, что прошлой весной государство вводило локдаун.
По словам Пальма, при более быстром экономическом росте рост цен неизбежно вернётся. ”Но у потребителей есть возможность защитить себя от роста цен за счёт оптимизации лежащих без движения денег и более продуктивного инвестирования свободных средств”, — сказал он. ”В Эстонии любят недвижимость, и это хорошо, но люди ещё не открыли для себя доходность мирового фондового рынка, которая значительно превышает инфляцию. И всё-таки, наверное, лучше всего инвестировать в образование и предпринимательство”, — пояснил главный экономист.