Экономист: ускоряющийся в этом году рост цен немного утихнет в следующем

Центральный банк Германии недавно объявил, что в конце года возможно временное повышение цен на целых 4%, что вдвое превысит апрельский показатель. Главный экономист Luminor отметил, что Германия на этот раз в качестве исключения находится в списке европейских стран с наиболее быстрым ростом цен, поскольку на цены в этом году повлияют налоговые изменения, включая прошлогоднее снижение налога с оборота, и налог на эмиссию углерода в транспортном и энергетическом секторах, введённый с начала этого года.

Однако, по словам Тыну Пальма, давление на мировые цены сегодня в основном связано с ценами на энергоносители и сырьё, в то время как ожидания базовой инфляции остаются невысокими. Как отметил главный экономист, рост биржевых цен на металлы, который достиг рекордных высот, в последние дни несколько замедлился в ответ на шаги Китая по сдерживанию чрезмерного аппетита инвесторов к риску и их вклада в рост цен.

Быстро восстанавливающийся спрос в промышленности и строительном секторе приводит к росту цен на материалы

Ценовое давление сейчас в первую очередь испытывают производители, которые импортируют и используют сырье. По словам Пальма, давление на цены производителей сегодня иногда сопоставимо с периодом после мирового финансового кризиса, потому что из-за оживления экономики и бюджетного стимулирования предложение пока не успевает за спросом.

”Цены на строительные материалы подстёгивает оживление мировой промышленности и строительного сектора. В зоне евро строительный сектор вырос в марте на значительные 18,3% в годовом сравнении. В то же время есть признаки того, что объёмы производства металла в Китае снова начали расти, и, кроме того, более умеренное увеличение новых кредитов может помочь в некотором снижении ценового давления на сырье, используемое в строительстве”, — пояснил Пальм.