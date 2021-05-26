За сутки в Эстонии выявлено 185 случаев заражения коронавирусом, умер один человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 73 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 49 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 50, в Валгамаа — 11, в Пярнумаа — 10, в Вильяндимаа — девять, в Вырумаа и Тартумаа — по семь новых случаев заражения. На Сааремаа прибавилось пять, в Пылвамаа — три, в Йыгевамаа, Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа — по два, в Рапламаа — один новый положительный результат теста. На Хийумаа и в Ляэнемаа новых случаев заражения не прибавилось. У троих получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 222,1 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 4,7%.

За сутки в больницах открыли 10 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 166 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 67 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 116 человек (69%).

За сутки ввели 7 027 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 447 072 людям, курс вакцинации завершен у 231 013 человек. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 65%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы во всех уездах за исключением Ида-Вирумаа.

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