ВИДЕО | Коплиские линии Таллинна — приют отверженных?

Коплиские линии Таллинна — приют отверженных? Лично мое мнение — даже Варламов бы не раскритиковал этот район!

Исторически этот район был своеобразным поселением для рабочих судоремонтного завода со своей инфраструктурой. Тут была и больница, и детский садик, школа и даже церковь. Само название Линии дали этому месту в 1951, до этого у домов была произвольная нумерация. Инженеры жили в этих деревянных особняках поближе к морю, а рабочие - в бараках. В одном таком бараке могло проживать до 500 рабочих в общих комнатах на трёхэтажных нарах, удобства, естественно, были общие.

Началось это преображение в 2015 году, когда этот кусок земли вместе со старыми зданиями приобрела за 1,9 млн фирма Fund Ehitus. С момента покупки они планируют застроить район за двенадцать лет. По их оценке, на на перерождение Коплиских линий уйдет как минимум 100 миллионов евро. Но ждать на самом деле осталось не так уж и долго. К 2026 году строительство должно завершиться.

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