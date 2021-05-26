Откуда берется интернет? Google и Facebook тянут кабели по дну океанов

Мы обычно не задумываемся о том, что доступ к интернету целиком зависит от тысячемильных кабелей, пересекающих океаны. 98% глобального трафика проходит через них.

Некоторые кабели связывают соседние страны, как 131-километровый CeltixConnect между Ирландией и Соединенным Королевством. Другие, как Азиатско-Американский Gateway, тянутся на 20 тысяч километров и связывают континенты.

Данные идут через оптические волокна толщиной в человеческий волос. Кабель представляет собой пучок таких волокон, помещенных в защитную оболочку.

По словам Даниэля Соузы, управляющего директора по производству в американской компании SubCom, занимающейся подводными телекоммуникациями, одна из трудностей состоит в том, что кабельные системы должны изготавливаться и испытываться как одно целое.

Тестирование проводится на берегу перед погрузкой кабеля на корабль и занимает около двух недель, говорит глава компании Orange Marine Дидье Диллар.

Orange Marine владеет шестью специальными судами, одно из которых, "Рене Декарт", способно уложить шесть тысяч километров кабеля.

Раньше основными заказчиками этих сложных и дорогостоящих проектов были телекоммуникационные компании. Теперь в них начали серьезно вкладываться гиганты хайтека.

По данным TeleGeography, основные мировые производители интернет-контента — Google, Facebook, Amazon and Microsoft — за последние пять лет инвестировали в прокладку подводных кабелей более полутора миллиардов долларов.

Google делает ставку на собственные кабели. Кабель "Кюри" связал Чили с Соединенными Штатами, а построенный в партнерстве с SubCom "Дюнан" — Америку и Францию через прибрежную станцию компании Orange Marine в Сент-Илер-де-Рец.

Скоро вступят в строй еще два кабеля: "Эквиано" пойдет из Португалии вдоль западных берегов Африки в ЮАР, а "Грейс Хоппер" свяжет США, Британию и Испанию.

Повышение надежности доступа к интернету, на который мы полагаемся в жизни, и его распространение на ранее неохваченные территории — две основные причины для капиталовложений.