Каллас: НАТО должно продолжать оказывать поддержку соседям России

Каллас и Столтенберг обсудили саммит НАТО, который состоится в середине июня, и самую важную задачу альянса — укрепление коллективной обороны и сдерживания. ”Нет сомнений в том, что НАТО остается столпом трансатлантической безопасности. Я уверена, что саммит даст мощный сигнал о нашем единстве и прочных трансатлантических связях”, — отметила Каллас.

Премьер-министр также поблагодарила генерального секретаря НАТО за руководство процессом обсуждения о будущем Североатлантического союза и за внесенные предложения.

Каллас еще раз подчеркнула, что НАТО должно идти в ногу с изменениями и адаптироваться к новым вызовам. ”Будь то новые и революционные технологии, влияние изменений климата на безопасность или киберполитика. Эстония готова быть в авангарде этих дискуссий”, — сказала Каллас.

По словам премьер-министра, Эстония является активным и конструктивным членом НАТО, который придерживается своих обязательств по обеспечению мира и международной безопасности. ”Сегодня у нас более сотни военнослужащих Эстонии отправлены в различные международные миссии по всему миру, включая Афганистан и Ирак”, — сказала Каллас, подтвердив, что Эстония привержена сохранению оборонных расходов на уровне 2 процентов от ВВП.

По словам Каллас, Эстония очень благодарна за присутствие союзников и Балтийскую миссию воздушной безопасности, которая укрепляет безопасность нашего региона. ”Фундаментом нашего альянса являются солидарность и единство. Мы гордимся возможностью принимать войска союзников в Эстонии и поставили перед собой цель оказать им лучшую поддержку”, — сказала премьер-министр.

В беседе премьер-министр и генеральный секретарь затронули также тему Беларуси. Сегодня постоянные представители стран-членов НАТО обсудят вопросы, связанные с вынужденной посадкой самолета и задержанием активиста оппозиции.

По словам Каллас, НАТО должно осознавать угрозу со стороны России. ”Происходящее на Украине или операции, проведенные на территории союзников по НАТО, вызывают крайнюю обеспокоенность, — сказала Каллас. — Поэтому НАТО должно продолжать оказывать поддержку соседям России”, — сказала премьер-министр, приведя в пример Украину и Грузию, открытые для российского дав