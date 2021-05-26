Какие эмоции! "Мэра Риги отправить к психиатру, рижское "Динамо" выгнать из КХЛ!"
Проживающий последнее время в Беларуси четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью Sport24 предложил отправить 41-летнего мэра Риги Мартиньша Стакиса, который инициировал скандал с флагами, к психиатру.
Тихонов обозвал мэра Риги болваном
"Такой поступок – абсолютное скотство. Мэра Риги нужно отправить к психиатру. Сидят у себя в Латвии, девятый хрен без соли доедают. Ни экономики, ни хрена нет, а они чего-то еще пыжатся. Стыдно просто.
Отдали им чемпионат мира, а они политический скандал устраивают. Посмотрите, какие игры там проводятся?! У нас ветераны в хоккей лучше играют. Что это за хоккей такой – ни силовой борьбы, ни эмоций!
Вот такие подонки-мэры и делают таким спорт. Какое твое собачье дело вообще?! Лучше занимайся чистотой улиц, гражданами и благоустройством. А он про какой-то терроризм! Болван!"
Кожевников предлагает ответить
Эмоционально отреагировал на замену флагов сборных России и Беларуси
в Риге и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.
"Бред полнейший, тошно на это смотреть. Я и до этого говорил, что в Латвии будет что-то происходить. Подлецы они чистые, политику суют в спорт!", - приводит слова бывшего форварда "Спартака" и сборной СССР "Чемпионат".
"Выгнать рижское "Динамо" из КХЛ! Вот тогда они начнут что-то понимать. Снять флаги — это вообще бред. Подлецы - такое нельзя прощать. Если они так делают, нам надо отвечать", - добавил Кожевников.
Фазель поссорился с латвийскими политиками
Скандал с флагами в Риге разразился 24 мая, когда на площади перед гостиницей, в которой живут команды-участницы мэр Риги Мартиньш Стакис в присутствии министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича снял государственный флаг Беларуси и водрузил вместо него бело-красный-белый.
Поводом для замены флага стал инцидент с вынужденной посадкой в Минске пассажирского самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс, и задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича.
Позже стало известно, что российский флаг также исчез с улиц Риги, хотя еще неделю назад латвийские чиновники утверждали, что правомерность его появления вне ледовых арен согласована с Международной федерацией хоккея (ИИХФ). Вместо российского флага в украшении латвийской столицы используется теперь флаг Олимпийского комитета России. В соответствии с санкциями ВАДА Россия до декабря 2022 года не может выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим национальным флагом.
Глава ИИХФ Рене Фазель осудил снятие государственного флага Беларуси и попросил его вернуть на место. Латвийская сторона отказалась. В знак протеста Фазель попросил снять флаг Международной федерации хоккея.